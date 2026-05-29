Palma acogerá pruebas extraordinarias del carné de conducir entre el 30 de mayo y el 6 de junio

La Dirección Temporal de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha dos convocatorias extraordinarias para la realización de la prueba práctica para la obtención del permiso de conducir de licencia B. Estos exámenes se llevarán a cabo entre el 30 de mayo y el 6 de junio en Palma.

Por este motivo, han solicitado a las autoescuelas de la ciudad que comuniquen el número de aspirantes que ya se han formado para preparar la prueba de circulación lo antes posible. No obstante, la DGT se ha comprometido a examinar a todos los aspirantes que ya hayan terminado su aprendizaje. Concretamente, en Baleares, los centros formativos han trasladado un total de 411 candidatos que están preparados para examinarse de inmediato.

Este plan operativo cuenta con una bolsa de examinadores para todo el territorio nacional. No obstante, Palma no cuenta con los evaluadores propios suficientes, por lo que, para la DGT, es necesario desplazar hasta otros 8 examinadores de la península para completar todas las pruebas que se pretenden realizar.

Estas evaluaciones forman parte de un plan que ya se ha puesto en marcha en otros territorios de la Península, que permitirá anticipar el aumento de la demanda en estas pruebas, muy habitual durante la llegada de verano. De hecho, el año pasado los aspirantes tuvieron que esperar más de tres meses para poder examinarse del carné de conducir, que no se redujo hasta después del verano. La intención es que no se repita la misma espera.