Nuevas promociones del IBAVI en Mallorca: 33 nuevas viviendas públicas en Llucmajor y Sencelles

El Consell de Govern ha aprobado el gasto para la ejecución de las obras y el proyecto de construcción de tres nuevas promociones de vivienda pública del IBAVI con un presupuesto base global de licitación de 18,7 millones euros. Las actuaciones permitirán construir 81 viviendas de protección pública, en las tres promociones, situadas en Eivissa (48), Llucmajor (23) y Sencelles (10).

El proyecto de Eivissa es la promoción de Can Cantó, en un solar municipal situado en la calle Els Cubells, 17, y prevé la construcción de 48 viviendas públicas con un presupuesto base de licitación de 11,4 millones de euros. La promoción de Llucmajor, en la calle Grup Escolar, prevé 23 viviendas y nueve aparcamientos, con un presupuesto base de 4,9 millones, y la de Sencelles, en la calle Molins, prevé la construcción de diez viviendas con un presupuesto base de 2,4 millones de euros.

Estas promociones se benefician de la declaración de inversiones de interés autonómico, que permite un procedimiento exprés para acelerar su construcción. En total, 37 promociones del IBAVI en todas las islas, que sumarán más de 765 viviendas públicas, se benefician de esta nueva figura impulsada por el Govern, una de las medidas que forman parte del plan de choque para facilitar más vivienda asequible a ciudadanos residentes en Baleares. Estos proyectos forman parte de las promociones con más de 1.200 viviendas públicas que tramita el IBAVI.

La declaración de las promociones de vivienda pública como inversiones de interés autonómico es una nueva figura incorporada por el Govern a través de la Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares. De este modo, las promociones de vivienda de protección pública obtienen una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios, permitiendo acortar los plazos de tramitación de los proyectos de vivienda pública.