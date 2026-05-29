Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La BalangueraCartel Malle aeropuertoPistola IES BendinatTarjeta ciudadanaRCD Mallorca: Muriqi
instagramlinkedin

Mallorca canta una 'Balanguera' multitudinaria, vaciada de crítica política

Miles de personas repartidas por todos los municipios de la isla se han sumado este viernes al canto simultáneo del himno insular para conmemorar el centenario de la composición

Alcaldes de varios municipios de la Part Forana gobernados por el PP se han sumado a un acto celebrado sin reivindicación política, apenas unos días después de que el Partido Popular aprobara junto a Vox su ley ómnibus, con exenciones al catalán y medidas que arrinconan aún más la lengua propia de Mallorca en la educación

VÍDEO | Mallorca canta una Balanguera multitudinaria.

VÍDEO | Mallorca canta una Balanguera multitudinaria.

Manu Mielniezuk

Pere Morell

Pere Morell

Palma

Los políticos se han dado hoy una tregua y Mallorca se ha unido coralmente para cantar La Balanguera al unísono. Miles de personas de todos los municipios de la isla se han sumado al canto simultáneo del himno insular para conmemorar el centenario de la composición. La Obra Cultural Balear (OCB) ha impulsado una gran cantada y, al contrario que en otros actos como el Correllengua o el Treu la Llengua, ha aparcado cualquier carácter reivindicativo para dejar espacio únicamente a la cultura.

Alcaldes de varios municipios de la Part Forana gobernados por el PP se han sumado a un acto celebrado sin reivindicación política, apenas unos días después de que el Partido Popular aprobara junto a Vox su ley ómnibus, con exenciones al catalán y medidas que arrinconan aún más la lengua propia de Mallorca en la educación.

Poco espacio hubo para la reivindicación y poco espacio hubo también en la Plaça Major de Palma, donde centenares de personas participaron en un acto emocionante. Las terrazas que ocupan habitualmente la plaza no fueron retiradas ni siquiera para una celebración tan solemne, reduciendo notablemente el espacio disponible. Un objetivo que el colectivo Brunzit sí logró el verano pasado para celebrar un sopar a la fresca y que ni las instituciones ni la OCB han conseguido en esta ocasión.

FOTOS | La Balanguera en la Plaça Major de Palma.

FOTOS | La Balanguera en la Plaça Major de Palma.

Ver galería

Obra Cultural Balear/ Cantada de La Balanguera plaza major de Palma / Manu Mielniezuk

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, así como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se sumaron al acto celebrado en Palma. También asistió la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol. La presidenta del Govern, Marga Prohens, esquivó la incómoda foto al acudir por la mañana al acto de la Misericòrdia.

Antes de cantar La Balanguera, el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, pronunció un breve discurso en el que destacó que este viernes no solo se conmemora "una efeméride cultural", sino también un acto colectivo de "conciencia, afirmación y esperanza".

"La Balanguera no canta la nostalgia de un pasado inmovilizado, canta la responsabilidad de continuar hilando; nos recuerda que el futuro no se improvisa: se construye con consciencia, con perseverancia y con voluntad colectiva", afirmó.

Tras finalizar la cantada en la Plaça Major, el aplauso entre los asistentes fue mayúsculo y algunos gritaron emocionados. La Balanguera cumple así cien años, ya tiene reuma pero sigue 'filando' y seguirá por muchos más años.

La iniciativa ha contado con la adhesión de 300 entidades, así como casi 250 centros educativos que participaron por la mañana. En la celebración de la tarde en la Plaza Mayor de Palma también hubo una actuación de los xeremiers de la Escola de Música i Danses de Mallorca.

Noticias relacionadas y más

‘La Balanguera’ nació como poema de Joan Alcover, escrito entre finales de 1902 e inicios de 1903, y fue leído públicamente el 15 de febrero de 1903 en el Gran Hotel de Palma, durante un homenaje a Miquel Costa i Llobera. La música es de Amadeu Vives, y la pieza acabó convirtiéndose, décadas después, concretamente en 1996, en el himno oficial de Mallorca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • Palma
  • Política
  • espacio
  • terrazas
  • centenario
  • Catalán
  • OCB
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cúpula del Máster de Profesorado de la UIB dimite ante la reestructuración del título
  2. La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria
  3. Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: 'No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo
  4. Comercios y restaurantes de Mallorca sufren una caída del gasto que hacen los alemanes del 5% al 10%
  5. PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
  6. La eliminación de Sucesiones en Baleares deja 34.000 beneficiados y 1.025 millones menos de recaudación
  7. La diferencia entre los colegios de Mallorca públicos y de pago en los viajes de estudio: capitales europeas o ciudades españolas
  8. La escasez de trabajadores del sector turístico de Mallorca se reduce al quitarlo a otras actividades

Mallorca canta una 'Balanguera' multitudinaria, vaciada de crítica política

Mallorca canta una 'Balanguera' multitudinaria, vaciada de crítica política

Palma acogerá pruebas extraordinarias del carné de conducir entre el 30 de mayo y el 6 de junio

Palma acogerá pruebas extraordinarias del carné de conducir entre el 30 de mayo y el 6 de junio

Casi 5.000 estudiantes de Baleares participarán en las Pruebas de Selectividad 2026

Casi 5.000 estudiantes de Baleares participarán en las Pruebas de Selectividad 2026

El último sorteo de la Bonoloto reparte casi 50 mil euros en Palma

El banco alemán "examinará" si retira el polémico cartel del aeropuerto de Palma: "No se pretendió herir los sentimientos de los habitantes de Mallorca"

ANPE arrasa en las elecciones del personal laboral docente y amenaza la hegemonía del STEI

En directo | Mallorca celebra el centenario de ‘La Balanguera’

En directo | Mallorca celebra el centenario de ‘La Balanguera’

Un millar de escolares mallorquines reivindican el "valor cultural" de La Balanguera en la Misericòrdia de Palma

Un millar de escolares mallorquines reivindican el "valor cultural" de La Balanguera en la Misericòrdia de Palma
Tracking Pixel Contents