Mallorca canta una 'Balanguera' multitudinaria, vaciada de crítica política

Los políticos se han dado hoy una tregua y Mallorca se ha unido coralmente para cantar La Balanguera al unísono. Miles de personas de todos los municipios de la isla se han sumado al canto simultáneo del himno insular para conmemorar el centenario de la composición. La Obra Cultural Balear (OCB) ha impulsado una gran cantada y, al contrario que en otros actos como el Correllengua o el Treu la Llengua, ha aparcado cualquier carácter reivindicativo para dejar espacio únicamente a la cultura.

Alcaldes de varios municipios de la Part Forana gobernados por el PP se han sumado a un acto celebrado sin reivindicación política, apenas unos días después de que el Partido Popular aprobara junto a Vox su ley ómnibus, con exenciones al catalán y medidas que arrinconan aún más la lengua propia de Mallorca en la educación.

Poco espacio hubo para la reivindicación y poco espacio hubo también en la Plaça Major de Palma, donde centenares de personas participaron en un acto emocionante. Las terrazas que ocupan habitualmente la plaza no fueron retiradas ni siquiera para una celebración tan solemne, reduciendo notablemente el espacio disponible. Un objetivo que el colectivo Brunzit sí logró el verano pasado para celebrar un sopar a la fresca y que ni las instituciones ni la OCB han conseguido en esta ocasión.

Obra Cultural Balear/ Cantada de La Balanguera plaza major de Palma / Manu Mielniezuk

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, así como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se sumaron al acto celebrado en Palma. También asistió la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol. La presidenta del Govern, Marga Prohens, esquivó la incómoda foto al acudir por la mañana al acto de la Misericòrdia.

Antes de cantar La Balanguera, el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, pronunció un breve discurso en el que destacó que este viernes no solo se conmemora "una efeméride cultural", sino también un acto colectivo de "conciencia, afirmación y esperanza".

"La Balanguera no canta la nostalgia de un pasado inmovilizado, canta la responsabilidad de continuar hilando; nos recuerda que el futuro no se improvisa: se construye con consciencia, con perseverancia y con voluntad colectiva", afirmó.

Tras finalizar la cantada en la Plaça Major, el aplauso entre los asistentes fue mayúsculo y algunos gritaron emocionados. La Balanguera cumple así cien años, ya tiene reuma pero sigue 'filando' y seguirá por muchos más años.

La iniciativa ha contado con la adhesión de 300 entidades, así como casi 250 centros educativos que participaron por la mañana. En la celebración de la tarde en la Plaza Mayor de Palma también hubo una actuación de los xeremiers de la Escola de Música i Danses de Mallorca.

‘La Balanguera’ nació como poema de Joan Alcover, escrito entre finales de 1902 e inicios de 1903, y fue leído públicamente el 15 de febrero de 1903 en el Gran Hotel de Palma, durante un homenaje a Miquel Costa i Llobera. La música es de Amadeu Vives, y la pieza acabó convirtiéndose, décadas después, concretamente en 1996, en el himno oficial de Mallorca.