El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, en Palma: “El Código Penal actual no tiene ya líneas rojas”

“El Código Penal actual no tiene ya líneas rojas. Son espacios de incertidumbre”. El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral García hizo ayer reflexionar a todos los presentes durante su ponencia inaugural en el congreso de abogados de familia que se está celebrando este jueves y hoy viernes en Palma.

Bajo el título Cuestiones de derecho de familia en la jurisprudencia penal, el reconocido jurista, que formó parte del tribunal que juzgó uno de los casos más mediáticos del país, el del Procés catalán, o el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre otros, hizo ayer tarde un repaso de la jurisprudencia de los últimos cinco años citando varias sentencias conectadas con el derecho de familia en el Colegio de Abogados de Baleares.

Del Moral abordó el delito de impago de pensiones, la privación de la patria potestad en delitos contra la libertad sexual, la sustracción de menores, el régimen de visitas, las penas de alejamiento, el interés superior del menor o la desobediencia, entre otras cuestiones.

La presidenta de AEAFA, Lola López- Muelas; la abogada Carmen López, vicedecana del Colegio de Abogados de Baleares; y Ramon Quintano Ruiz, de la SCAF. / D.M.

Su intervención, que se convirtió en una verdadera lección magistral, abrió las II Jornadas de derecho de familia, que organiza la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) en Palma.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de una forma muy didáctica explicó que en una ocasión vio un debate electoral y uno de los candidatos, refiriéndose a los pactos postelectorales, dijo “nosotros tenemos nuestras líneas rojas”, y a continuación hizo un silencio, por lo que parecía que iba a explicar cuáles eran esas líneas rojas. Sin embargo, acto seguido, el político añadió “no significa que no podamos moverlas”. El comentario despertó algunas risas entre el público, que le escuchaba expectante.

Del Moral, entonces, señaló: “El Código Penal actual no tiene ya líneas rojas. Son espacios de incertidumbre”. El juez destacó que la palabra “grave” sale en el Código Penal 301 veces. Por ejemplo, “si desobedeces gravemente es delito, pero si la desobediencia no es grave, no es delito”, detalló.

Al final de su ponencia, se refirió a la cuestión de competencias. “Legislar bien sobre competencias es de las cosas más importantes que hay”, indicó, sin perder la sonrisa que le caracteriza.

Otras ponencias

Tras él, intervino el magistrado de la sección civil de Córdoba, Javier Pérez Martín, y el abogado palmesano Carlos Roig, que trataron cuestiones procesales controvertidas en derecho de familia.

Ambos se sumaron luego a un foro abierto en el que participaron la magistrada de la sección de infancia, familia y capacidad de Palma, Chloe Lavinia Sedano; el magistrado de violencia sobre la mujer de Palma, Joaquín María Andrés, y la fiscal delegada de la sección de civil y personas con discapacidad y mayores de Baleares, Rosario García.

Parte del público que asistió ayer presencialmente a las jornadas de derecho de familia en Palma. / D.M.

Hoy están previstas otras ponencias referidas a menores y derecho de familia que serán impartidas por el magistrado de lo mercantil de la Audiencia de Barcelona, Luis Rodríguez; la magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia de Las Palmas, Rosalía Fernández; el abogado de Cádiz, Joaquín Olmedo; el exmagistrado de la Audiencia de Barcelona, Joaquim Bayo; y la presidenta de la AEAFA, Lola López- Muelas.