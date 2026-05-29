Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma

El conflicto laboral en el servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR) del aeropuerto de Palma ha alcanzado un punto de inflexión en su tercera jornada de huelga indefinida. Lo que comenzó como un tenso pulso operativo entre la plantilla y la empresa adjudicataria, Adelte, ha derivado en un incidente que ya investiga la Policía Nacional y que se enfrenta a demandas por presuntas coacciones y acoso laboral.

Según han confirmado fuentes de la plantilla a este diario, un mando intermedio de la compañía —desplazado a las terminales para realizar las labores de control del impacto de los paros— increpó gravemente a una trabajadora con discapacidad mientras esta se encontraba prestando servicio en la asistencia de sillas de ruedas junto a su monitora. Los testigos presenciales aseguran que la sometió a una severa actitud de reproche que provocó una crisis de ansiedad a la empleada. "La hizo llorar", lamentan sus compañeros.

Ante la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la afectada, los servicios de seguridad del aeródromo mallorquín requirieron la presencia de los agentes de la Policía Nacional desplegados en Son Sant Joan. Las fuerzas de seguridad procedieron a la identificación del responsable en la misma terminal.

Seguimiento

Mientras el conflicto se judicializa, la respuesta de los operarios en los paros programados sigue registrando un índice de seguimiento muy elevado. En la franja crítica de este jueves, comprendida entre las 12:00 y las 14:00 horas, la protesta ha vuelto a comprometer la actividad habitual. De una plantilla de 24 personas que estaban programadas para ese turno, un total de 16 han secundado el paro de forma activa, quedando únicamente pendientes de confirmar unos pocos operarios.

Desde el comité de huelga recuerdan, además, que para calibrar el éxito de la convocatoria es necesario tener en cuenta que "tres de estas personas pertenecen al personal de estructura", por lo que normativamente no se suman a las movilizaciones. Esta sólida respuesta de la plantilla ha obligado a Adelte a movilizar a inspectores y jefes de servicio procedentes de otras bases del país con el objetivo de monitorizar los paros y tratar de reorganizar la precaria operativa del aeródromo de Palma.

Sin embargo, el descontento y el agotamiento no solo hacen mella en la base trabajadora. Los propios operarios en huelga han podido presenciar cómo los mandos externos admiten el colapso del plan de contingencia de la dirección. Fuentes sindicales afirman haber escuchado de forma directa a uno de los jefes de fuera confesarle al responsable de la base de Palma que "esta situación es insostenible" y admitir, de forma explícita, que la dirección de Adelte "no va a poder alargar esto mucho" tiempo.

Negociaciones en el horizonte

A pesar del enconamiento de las posturas y de la contundencia de las protestas en las terminales, se ha abierto una pequeña rendija para la vía diplomática. Tras el fracaso de la mediación exprés pilotada a principios de semana por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ambas partes han vuelto a entablar contactos preliminares para intentar desencallar la crisis.

La última hora del conflicto apunta a que se han celebrado conversaciones en las que se ha valorado la posibilidad de fijar una "posible negociación la semana que viene". No obstante, la plantilla afronta este escenario con cautela y cierto escepticismo, ya que por el momento las reuniones se plantean "sin una fecha exacta" en el calendario. Mientras no se consolide una mesa de diálogo con propuestas firmes sobre la mesa, los trabajadores mantienen el calendario de paros intermitentes diarios y la huelga total de 24 horas para este próximo sábado.