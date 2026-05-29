Heaven Rooftop Bar: la golden hour más hipnótica de Palma

No todos los rooftops nacen para convertirse en destino. Algunos simplemente tienen vistas. Heaven Rooftop Bar va mucho más allá: es un espacio concebido para vivir experiencias que solo suceden cuando el Mediterráneo, la música y la golden hour se encuentran en el mismo lugar.

Situado sobre Playa de Palma y suspendido literalmente frente al horizonte, Heaven Rooftop Bar propone una manera diferente de disfrutar el verano. Más sofisticada. Más relajada. Más experiencial. Aquí no se viene únicamente a tomar una copa. Se viene a cambiar de perspectiva.

Heaven Rooftop Bar ofrece una panorámica privilegiada de Playa de Palma al caer la tarde. / Mateu Bennassar

Desde que se abren las puertas al atardecer, el rooftop comienza a transformarse en un escenario donde todo sucede de forma natural: encuentros que se alargan, conversaciones infinitas, música que acompaña sin invadir y una atmósfera elegante que consigue algo cada vez más difícil de encontrar en verano: exclusividad sin artificios.

Con un diseño contemporáneo, líneas limpias y una espectacular terraza panorámica sobre la bahía de Palma, Heaven Rooftop Bar se ha convertido en uno de los espacios más atractivos para quienes buscan una experiencia premium lejos del exceso y cerca del auténtico lifestyle mediterráneo.

Cocktails que forman parte del espectáculo

La carta de Heaven Rooftop Bar apuesta por cocktails de autor con vistas al Mediterráneo. / Mateu Bennassar

En Heaven Rooftop Bar, la coctelería no acompaña la experiencia: la protagoniza. La carta apuesta por cocktails de autor, combinados premium y una selección internacional donde conviven clásicos reinventados y propuestas mucho más atrevidas. Todo ello servido en un entorno donde cada detalle cuenta: iluminación cálida, música cuidadosamente seleccionada y una puesta en escena donde el skyline de Playa de Palma y el Mediterráneo hacen el resto.

El nuevo punto de encuentro del verano

La golden hour se convierte en uno de los grandes atractivos de Heaven Rooftop Bar. / xiscomonserrat

Heaven Rooftop Bar se mueve entre dos mundos: la tranquilidad de un sunset frente al mar y la energía elegante de las noches de verano en Mallorca. Por eso el espacio conecta tanto con viajeros internacionales como con público local que busca planes diferentes, ambientes sofisticados y lugares donde realmente apetezca quedarse.

Las noches con música en directo y sesiones especiales convierten el rooftop en un escenario vivo, dinámico y cosmopolita. Un lugar donde nunca hay dos tardes iguales y donde cada visita tiene una atmósfera distinta.

Eventos privados con vistas infinitas

Más allá de su concepto lifestyle, Heaven Rooftop Bar se ha posicionado también como uno de los espacios más diferenciales para eventos privados y corporativos en Playa de Palma.

Su combinación de terraza exterior panorámica y elegante salón interior permite adaptar el espacio a cocktails corporativos, presentaciones de marca, eventos networking, celebraciones privadas o encuentros exclusivos con una puesta en escena difícil de igualar.

El rooftop transforma la noche palmesana con música, cocktails y una atmósfera exclusiva. / xiscomonserrat

Porque cuando el entorno impresiona por sí solo, todo lo demás sucede de forma natural.

Abierto de mayo a octubre, de 18.00 a 23.00 horas, Heaven Rooftop Bar redefine el concepto rooftop en Mallorca con una propuesta donde diseño, música, coctelería y Mediterráneo conviven a varios metros sobre el mar.

Un lugar donde las noches de verano empiezan mucho antes de que salga la primera copa.