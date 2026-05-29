La gran cantada de 'La Balanguera' en Mallorca ha llegado: estos son los puntos donde puedes unirte a cantar

La Obra Cultural Balear (OCB) organiza este 29 de mayo una cantada simultánea de 'La Balanguera' en Mallorca para conmemorar el centenario de la primera versión musical del poema de Joan Alcover, con música de Amadeu Vives. La iniciativa se extenderá a más de 250 centros escolares y a todos los municipios de la isla, y tendrá dos grandes actos centrales en Palma.

El primero será a las 12.00 horas en el patio de La Misericòrdia, en un acto organizado por la OCB y el Consell de Mallorca. En esta cita participarán alumnos de distintos centros educativos, entre ellos el CEIP Santa Catalina de Palma, el IES Josep Maria Llompart, el Col·legi Sant Vicenç de Paül de la Soledat, el CEIP i ESO Ponent d’Inca, el CEIP Miquel Costa i Llobera, el CEIP Jafuda Cresques, el Col·legi Santa Mònica, el Col·legi Santíssima Trinitat y el Col·legi Madre Alberta.

El segundo gran acto tendrá lugar por la tarde, a las 20.00 horas, en la Plaza Mayor de Palma, donde se celebrará la cantada popular de 'La Balanguera' acompañada por la Banda Municipal de Música de Palma. Participarán numerosas formaciones corales, entre ellas el Orfeó Ramon Llull, la Coral Sons d’Olímpia de la Asociación de Vecinos Es Capitol, la Coral Spiritual Mallorca a l’Octava, el Cor Acadèmia 1830, Vint&Sinc (Irineu Segarra), la Capella Mallorquina, los coros Sant Josep Obrer y Corpus Christi, Cap Pela, Sa Corrala, la Coral Sant Jaume de Palma, la Coral de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Orfeó de la UIB, el Cor de Mestres Cantaires de la UIB, el Cor de Dones de la UIB, el Cor de Pares i Mares de la UIB y la Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma y de la UIB.

Tras la actuación coral se sumarán los Xeremiers de la Escola de Música i Danses de Mallorca y una ballada popular con Música Nostra.

Para quienes no se sepan la letra de memoria, el texto completo del himno puede consultarse aquí:

Descarga aquí la letra de La Balanguera Descarga aquí la letra de La Balanguera

Como anécdota, los supermercados Eroski también emitirán 'La Balanguera' por megafonía a las 12.00 y a las 20.00 horas, sumándose simbólicamente a la jornada musical.