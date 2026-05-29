El Govern crea la Gerencia de Atención Intermedia para la puesta en marcha del nuevo Hospital de Son Dureta

El Govern creará la Gerencia de Atención Intermedia para la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital de Son Dureta, que ya afronta su fase final y se prevé que sea una realidad durante la primera mitad de 2027, así como para convertir en una línea estratégica de la sanidad pública de Baleares la atención a la cronicidad compleja y avanzada, informan fuentes del Servei de Salut.

Con este planteamiento, el Consell de Govern tiene previsto aprobar hoy el decreto que modifica la estructura orgánica básica del Servei de Salut de Baleares para crear la Gerencia de Atención Intermedia, como existen las gerencias de Atención Primaria, las de los los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer o la de Urgencias 061.

Afirma el Govern que la atención a las personas con cronicidad compleja y avanzada constituye una línea estratégica prioritaria para la Administración sanitaria de Baleares, pues, como justifica, el envejecimiento progresivo de la población implica una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, descompensaciones y pérdida de autonomía, lo que exige una respuesta organizativa específica y especializada. Se estima que los pacientes crónicos complejos y avanzados representan entre el 4% y el 5% de la población, por lo que se requiere un modelo de atención enfocado a este tipo de paciente.

En este contexto, detalla que la atención intermedia se erige como el conjunto de servicios situados entre el hospital de agudos y la atención primaria. Y que su objetivo fundamental es promover una recuperación más rápida de la enfermedad, prevenir ingresos innecesarios en hospitales de agudos, evitar reingresos, facilitar altas precoces y potenciar la vida independiente de los pacientes.

Este nuevo modelo, subrayan las mismas fuentes del Servei de Salut, necesita de la creación de nuevas infraestructuras destinadas a este fin, como el futuro Hospital Son Dureta y el Hospital de Felanitx (Sector Sanitario de Llevant), en Mallorca, o la rehabilitación del Hospital Verge del Toro, en Menorca.

Las fotos del nuevo Hospital de Son Dureta: Visita al futuro centro sanitario de Mallorca en la última fase de su construcción /

Puesta en funcionamiento del nuevo Hospital de Son Dureta

Informa el Servei de la Salut que la nueva Gerencia de Atención Intermedia, que inicialmente asumirá la puesta en funcionamiento del Hospital Son Dureta y, de manera progresiva del resto de infraestructuras destinadas a esta finalidad. Del mismo modo, asumirá el liderazgo en la gestión de los flujos asistenciales, el establecimiento de procesos uniformes para personas mayores frágiles y con cronicidad compleja, y la coordinación con el sistema de servicios sociales, para erigirse como el referente del sistema sanitario balear en el área de la cronicidad.

Las obras del nuevo Hospital de Son Dureta empezaron en marzo de 2023 y terminarán, según las previsiones actuales, en la primera mitad de 2027, tras una inversión de 89 millones de euros que está levantando un complejo sociosanitario de 240 plazas de hospitalización en habitaciones dobles, pero de uso individual, un hospital de día rehabilitador, un centro de salud para 20.000 tarjetas sanitarias y un servicio de urgencias de Atención Primaria.

Estos servicios se distribuyen en tres edificios interconectados de planta baja, tres pisos y un aparcamiento subterráneo, tres bloques que se encuentran actualmente desarrollados al 65%, con la obra civil ya muy avanzada y en fase de acabados e instalaciones.

Son Dureta será un hospital que se situará como un puente entre la Atención Primaria y los hospitales de agudos como Son Espases y Son Llàtzer. Una infraestructura que se dedicará sobre todo a la recuperación funcional de los pacientes con enfermedades crónicas complejas y crónicas avanzadas: personas mayores frágiles, pacientes geriátricos y personas de todas las edades que puedan tener esta condición de cronicidad compleja y avanzada y que puedan beneficiarse de su modelo de atención.