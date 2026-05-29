El Govern acusa a Aena de "reírse de los ciudadanos de Baleares" tras negarse a retirar la polémica lona en el aeropuerto de Palma y exige una disculpa pública

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, eleva el tono de la confrontación con Aena a raíz de la polémica lona publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma y asegura que la paciencia del Ejecutivo autonómico con el gestor aeroportuario "ha llegado al límite". También acusa a la empresa de "reírse de los ciudadanos y de las instituciones de estas islas".

Costa recuerda que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha advertido en varias ocasiones que Baleares ha alcanzado sus límites de crecimiento y sostiene que ahora es el propio Ejecutivo autonómico el que ha llegado al límite con la actitud de Aena. "Ha acabado con la paciencia del Govern y también está acabando con la paciencia de los ciudadanos", afirma.

Además, Costa reclama la retirada inmediata de la campaña publicitaria y exige una "rectificación" y una "disculpa pública" dirigida a los ciudadanos de Baleares. El portavoz también critica el "silencio atronador" del PSIB ante la polémica y agradece a Més per Mallorca y Més per Mallorca su apoyo a las críticas contra Aena, al tiempo que expresa su deseo de que esa misma posición se traslade al Congreso de los Diputados.

El portavoz considera insuficientes las explicaciones ofrecidas por la compañía y critica que continúe defendiendo una campaña que, a juicio del Ejecutivo, "caricaturiza Mallorca". "Ya no es solo que Aena siga defendiendo este cartel, sino que todavía tiene la poca vergüenza de decir que ellos no promocionan el turismo de excesos", señala.

Costa va más allá y acusa al gestor aeroportuario de convertir los aeropuertos de las Islas en una máquina de ingresos. "Solo llegar a las terminales hay una gran parte de la publicidad interior que no incentiva precisamente el turismo más responsable o familiar. El problema es que incluso hacen negocio de las paredes. Si uno pasa por la zona de recogida de equipajes no hay una sola columna que no esté llena de publicidad. Todo está forrado de anuncios", denuncia.

El vicepresidente denuncia que Aena "hace negocio de absolutamente todo" y ha convertido los aeropuertos de Baleares en su "principal caja recaudadora". También reprocha a la empresa la subida de las tasas aeroportuarias, que, según afirma, acaba repercutiendo en los bolsillos de los ciudadanos, así como una gestión orientada exclusivamente a la rentabilidad económica. "Se dedica solo a hacer negocio, de espaldas a nuestras islas", insiste.

Críticas por las obras y la ampliación de Ibiza

Durante su intervención, Costa ha vinculado la polémica de la lona con otros desencuentros recientes entre el Govern y Aena. Citó las obras de remodelación en el aeropuerto de Palma, sobre las que asegura que el Ejecutivo ya había advertido de posibles problemas relacionados con la seguridad laboral, y denuncia la "absoluta falta de control" sobre los taxis pirata que operan en los entornos aeroportuarios.

También carta contra los planes de ampliación del aeropuerto de Ibiza: "Ahora hemos sabido que plantea una ampliación faraónica y no se ha consultado con absolutamente nadie". El portavoz contrapone estos proyectos a las políticas impulsadas por el Govern para contener el crecimiento turístico: "Mientras trabajamos en la contención y en limitar la capacidad de alojamiento, Aena proyecta un aumento exponencial de pasajeros".

Comparecencia de Lucena

Costa ha anunciado que el Govern promoverá la comparecencia del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, en el Parlament para que dé explicaciones sobre la campaña publicitaria y sobre la gestión aeroportuaria en Baleares.

El vicepresidente reconoce que actualmente Lucena no tiene obligación legal de acudir a la Cámara autonómica, aunque defiende que la futura ley de cogestión aeroportuaria impulsada por el PP y apoyada por Més permitiría precisamente reforzar los mecanismos de control político sobre el gestor aeroportuario. "La ley de cogestión exigirá que tenga que comparecer en el Parlament. Ahora tiene derecho a no hacerlo, pero queremos que esto cambie para que dé las explicaciones pertinentes", apunta.

Costa reivindica la necesidad de avanzar hacia un modelo que otorgue más capacidad de decisión a las instituciones de Baleares: "Querríamos tener más herramientas y más poder de decisión en los aeropuertos. A Aena le importa un pie la opinión del Govern y de la ciudadanía de Baleares. Hace su camino con independencia de las recomendaciones de la política turística que responde a las demandas de los ciudadanos".

Por ello, insiste en que el objetivo de la ley de cogestión es "obligar a Aena a escuchar a las instituciones" y lamenta que el Govern carezca actualmente de capacidad para actuar directamente sobre decisiones como la instalación de la lona: "Ya nos gustaría tener capacidad para poder quitarla".