¿Estará despejado el cielo de Mallorca para el gran eclipse total de 2026?

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 , el primero de estas características en más de un siglo, tendrá a Palma dentro de su franja de totalidad, pero su observación dependerá de un factor imposible de concretar todavía: la nubosidad. La Agencia Estatal de Meteorología recuerda que aún no se puede saber si las nubes permitirán verlo con claridad, aunque ha analizado los cielos de los últimos años para identificar las zonas que suelen presentar mejores condiciones en esas fechas.

Según la Aemet, el recorrido del eclipse pasará por numerosas capitales de provincia, además de Palma, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia.

La gran incógnita: las nubes

La gran incógnita es si el tiempo acompañará. La Aemet admite que aún no es posible saber si las nubes permitirán observar bien el eclipse, ya que las previsiones meteorológicas no pueden realizarse con tanta antelación.

Sin embargo, la Aemet sí ha realizado un estudio de la nubosidad en los últimos años para conocer en qué zonas han predominado los cielos más despejados en fechas similares.

El análisis se ha centrado en calcular la frecuencia con la que el cielo ha estado poco nuboso o despejado en distintas zonas de España durante los días 11, 12 y 13 de agosto, entre las 17:00 y las 20:00 horas UTC, el intervalo horario en el que tendrá lugar el eclipse.

El objetivo no es predecir el tiempo de ese día concreto, sino identificar qué regiones han tenido históricamente mejores condiciones de visibilidad por nubosidad en esas fechas.

Datos históricos y satélites

Para elaborarlo, la Aemet ha utilizado como base el conjunto de datos ERA5, desarrollado por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Se trata de una reconstrucción del tiempo pasado a partir de observaciones reales procedentes de estaciones meteorológicas, barcos, aviones o globos sonda, combinadas con modelos matemáticos.

Como las reconstrucciones meteorológicas tienen incertidumbres, especialmente en el caso de las nubes, la Aemet ha incorporado también observaciones de satélites meteorológicos. En concreto, ha utilizado información de nubosidad estimada por satélite para corregir posibles errores sistemáticos del modelo. Con esa corrección, la agencia ha analizado el periodo comprendido entre 2010 y 2025 para obtener una estadística sobre la frecuencia de cielos poco nubosos o despejados.

El norte, con más riesgo de nubes

El estudio deja una primera conclusión clara: la franja cantábrica aparece como la zona con mayor frecuencia de nubosidad. El litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco registra porcentajes más bajos de cielos despejados, en una horquilla aproximada del 30 % al 50 %.

La mitad sur peninsular, aunque queda fuera de la franja de totalidad del eclipse, es la zona que presenta una mayor frecuencia de cielos despejados en esas fechas.

El interior, en una posición intermedia

El interior peninsular presenta una situación más favorable que el norte, aunque no tan despejada como el sur. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 % y el 70 % de cielos poco nubosos o despejados.

La Aemet señala que son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable, aunque durante la tarde pueden aparecer nubes de evolución.

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¿Y Mallorca?

El estudio incluye a Mallorca en la zona donde existen mayores probabilidades de tener buena visibilidad durante el eclipse. No obstatne, no bastará con que el cielo esté mayoritariamente despejado, sino que también será clave la presencia o no de nubes bajas o acumulaciones en el horizonte.