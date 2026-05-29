En directo | Mallorca celebra el centenario de ‘La Balanguera’

Los alumnos del IES Puig de Sa Font de Son Servera se han concentrado en el patio del instituto para cantar 'La Balanguera' / IES Puig de Sa Font

Los escolares de Mallorca, con 'La Balanguera'

La cantada escolar de 'La Balanguera' se ha celebrado en más de 250 centros educativos de Mallorca.

La Misericòrdia de Palma ha acogido el acto central de la mañana, en el que han participado un millar de alumnos y al que han asistido las autoridades de la isla.