En directo | Mallorca celebra el centenario de ‘La Balanguera’

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VÍDEO | Cantada escolar de La Balanguera a La Misericòrdia per celebrar el centenari de la seva versió musicada

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Guillem Bosch

Redacción Digital

Este viernes 29 de mayo toda Mallorca se junta en una cantada simultánea para conmemorar el centenario de la primera versión musical del poema de Joan Alcover, con música de Amadeu Vives. La iniciativa de la OCB se extiende a más de 250 centros escolares y a todos los municipios de la isla, con dos grandes actos centrales en Palma.

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