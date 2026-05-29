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Centenares de escuelas de Mallorca se suman a la cantada de 'La Balanguera'

Más de 250 colegios de la isla participan en la iniciativa promovida por la Obra Cultura Balear

Los colegios de Mallorca se suman a la cantada de 'La Balanguera'

Los colegios de Mallorca se suman a la cantada de 'La Balanguera'

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CEIP l'Auba de Cala Rajada / B. Capó

Redacción Digital

Palma

Más de 250 centros educativos de Mallorca se han sumado este viernes a la cantada multitudinaria de 'La Balanguera', promovida por la Obra Cultura Balear con motivo del centenario de la versión musical compuesta por Amadeu Vives.

La iniciativa que quiere convertir la efeméride del himno de Mallorca en un gesto colectivo de memoria, identidad y celebración compartida.

Además del canto en centenares de centros educativos de la isla, celebrado a las 12 del mediodía, La Misericòrdia de Palma ha sido escenario del acto central escolar. A la misma hora, casi un millar de alumnos han reivindicado el "valor cultural" del poema de Joan Alcover.

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'La Balanguera' volverá a interpretarse a las 20 horas en todos los pueblos de la isla y en la plaza Major de Palma.

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