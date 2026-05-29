Centenares de escuelas de Mallorca se suman a la cantada de 'La Balanguera'
Más de 250 colegios de la isla participan en la iniciativa promovida por la Obra Cultura Balear
Más de 250 centros educativos de Mallorca se han sumado este viernes a la cantada multitudinaria de 'La Balanguera', promovida por la Obra Cultura Balear con motivo del centenario de la versión musical compuesta por Amadeu Vives.
La iniciativa que quiere convertir la efeméride del himno de Mallorca en un gesto colectivo de memoria, identidad y celebración compartida.
Además del canto en centenares de centros educativos de la isla, celebrado a las 12 del mediodía, La Misericòrdia de Palma ha sido escenario del acto central escolar. A la misma hora, casi un millar de alumnos han reivindicado el "valor cultural" del poema de Joan Alcover.
Convocatoria a las 20 horas
'La Balanguera' volverá a interpretarse a las 20 horas en todos los pueblos de la isla y en la plaza Major de Palma.
El tenor mallorquín Joan Laínez y la pianista Alicia Moreno se unen a la cantada de 'La Balanguera' desde Sevilla
El centenario de ‘La Balanguera’, himno de Mallorca, también ha sonado lejos de la isla. El tenor Joan Laínez y la pianista Alicia Moreno han querido sumarse a la gran cantada popular organizada este viernes en centros educativos, plazas y pueblos de Mallorca con una versión especial grabada desde Sevilla.
La OCB celebra el éxito del acto en La Misericòrdia
La Obra Cultural Balear ha celebrado el éxito del acto en la Misericòrdia.
Redacción Digital
Los escolares de Mallorca, con 'La Balanguera'
La cantada escolar de 'La Balanguera' se ha celebrado en más de 250 centros educativos de Mallorca.
La Misericòrdia de Palma ha acogido el acto central de la mañana, en el que han participado un millar de alumnos y al que han asistido las autoridades de la isla.
Redacción Digital
El Govern se ha sumado a la cantada de 'La Balanguera'
El Govern se ha sumado a la cantada de 'La Balanguera'. La presidenta del Govern, Marga Prohens; el del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; la vicepresidenta primera y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell, Antònia Roca; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han participado en el acto central con escolares en la Misericòrdia de Palma.
Cantada popular en los pueblos y ciudades de Mallorca
A las 20:00 horas en plazas y espacios públicos de Mallorca se celebrará una cantada popular de 'La Balanguera'. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y se celebrará de forma simultánea en los municipios de la isla.
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