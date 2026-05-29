El banco alemán "examinará" si retira el polémico cartel del aeropuerto de Palma: "No se pretendió herir los sentimientos de los habitantes de Mallorca"

La polémica por el cartel de Sparkasse en el aeropuerto de Palma sigue abierta. Después de que Aena haya comunicado que no tiene intención de retirar el gran anuncio instalado en la fachada del aparcamiento, tal y como le había exigido el Govern balear, el vicepresidente Antoni Costa ha advertido este viernes que la paciencia del Ejecutivo autonómico “se ha agotado” y que siguen esperando una disculpa pública.

Mientras tanto, desde Alemania, un portavoz del grupo financiero Sparkasse ha calificado de “difícil de entender” la vinculación que se ha hecho en Mallorca entre la campaña y el turismo de excesos, aunque ha dejado abierta la puerta a revisar qué hacer con el cartel.

“La publicidad necesita atención y, por eso, debe ser incisiva”, ha señalado el portavoz de Sparkasse a Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca. La entidad sostiene que la campaña promociona “un sistema europeo independiente de pagos, no una determinada forma de ocio”. También afirma que en ningún momento se pretendió “herir con el cartel los sentimientos de los habitantes de la isla”.

“Si esto ha ocurrido en casos concretos, nos lo tomamos muy en serio y por eso estudiaremos cómo proceder con este cartel”, ha añadido el portavoz. Según Sparkasse, abordar las críticas con honestidad implica también, si fuera necesario, “reaccionar y sustituir el cartel”. “Lo estamos analizando con atención”, ha concluido.

Un eslogan con doble sentido

El cartel, escrito en alemán, incluye la frase: “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen”. El lema hace referencia a Wero, un sistema de pago instantáneo que permite a los clientes de Sparkasse enviarse dinero de móvil a móvil, de forma similar a Bizum en España.

La controversia se ha generado por el doble sentido del eslogan. Literalmente, “beglichen” alude a saldar o liquidar pequeñas deudas. En Mallorca, sin embargo, la frase ha sido interpretada como una alusión a la conocida fórmula “lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca”, una expresión asociada a contextos de fiesta y excesos, con la idea de que todo vale mientras nadie se entere.

Por este motivo, los críticos consideran que la campaña proyecta una imagen de la isla como un espacio de fiesta sin normas para los turistas alemanes. También ha causado malestar el uso del término “Malle”, la abreviatura alemana de Mallorca, que incomodó al conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà.

El polémico cartel del aeropuerto de Palma que utiliza la frase de la película 'Resacón en Las Vegas' / Pep Vicens

Aena mantiene el cartel

Aena rechaza esta interpretación. El gestor aeroportuario español ha defendido que el cartel situado en la fachada del aparcamiento no fomenta el turismo de excesos en Mallorca, sino que forma parte de una campaña comercial para promocionar una solución digital de pago. Por este motivo, y pese a la petición del Govern, no prevé retirarlo.

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, había reclamado oficialmente a Aena la retirada “inmediata” del anuncio. En una carta dirigida al presidente de Aena, Maurici Lucena, y al director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, Bauzà calificó de “absolutamente inaceptable” que una infraestructura estratégica como el aeropuerto difundiera mensajes que, a su juicio, alimentan estereotipos perjudiciales sobre Mallorca.

El debate sobre la imagen de Mallorca

Aena sostiene, por su parte, que el aeropuerto de Palma no es quien genera la demanda turística y que las cifras de visitantes dependen del propio destino y de la oferta turística de la isla. Con esta posición, el gestor aeroportuario se desmarca de la responsabilidad sobre la imagen que puedan proyectar determinadas campañas publicitarias.

La polémica también ha recibido críticas desde la oposición. Més per Mallorca ha calificado la campaña de ofensiva y ha presentado una iniciativa en el Parlament para reclamar la retirada del anuncio. Su portavoz, Lluís Apesteguia, ha interpretado la publicidad como un nuevo ejemplo del trato irrespetuoso de Aena hacia Mallorca.

La presencia de grandes anuncios en el aeropuerto de Mallorca es habitual desde hace años. En sus instalaciones se promocionan locales de ocio como Megapark y Bierkönig, inmobiliarias como Engel & Völkers y compañías de alquiler de coches como Sixt.

La disputa tiene además una lectura política que va más allá de este cartel. Baleares reclama desde hace tiempo una mayor capacidad de decisión en la gestión de sus aeropuertos, una reivindicación que Aena, empresa estatal, rechaza. El pulso por la campaña de Sparkasse añade ahora un nuevo argumento al debate sobre el control del aeropuerto de Palma.