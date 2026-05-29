Baleares blinda la próxima temporada de bronquiolitis con 10.000 dosis para inmunizar a todos los bebés menores de seis meses

El Govern balear ha autorizado la compra de 10.000 dosis de nirsevimab, el anticuerpo monoclonal que protege a los bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis y una de las infecciones que más ingresos pediátricos provoca cada invierno. La adquisición contará con un presupuesto base de licitación de 2,17 millones de euros y permitirá inmunizar a todos los menores de seis meses durante la próxima temporada de circulación del virus.

La medida fue aprobada este viernes por el Consell de Govern, que dio luz verde a la Conselleria de Salud para iniciar la contratación del suministro. El gasto se distribuirá entre los ejercicios 2026 y 2027, con una partida de 1,95 millones para el próximo año y otros 217.360 euros para 2027. La campaña tendrá una incidencia especialmente relevante en Mallorca, donde se registra la mayoría de los nacimientos de Baleares y donde los hospitales atienden cada temporada cientos de casos de bronquiolitis, una enfermedad que afecta principalmente a los lactantes durante los primeros meses de vida.

¿Quién recibirá el tratamiento?

Las recomendaciones actuales establecen que el anticuerpo se administre a todos los bebés nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Los recién nacidos durante la temporada de circulación del virus (entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027) recibirán la dosis en las primeras 24 o 48 horas de vida, antes incluso de abandonar el hospital. Por su parte, los nacidos antes del inicio de la temporada, entre abril y septiembre, serán llamados a una campaña específica de recuperación y podrán recibir la inmunización en su centro de salud. Además, Salud seguirá priorizando a los menores con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves, como los bebés prematuros, los niños con cardiopatías congénitas, patologías pulmonares o problemas de inmunodeficiencia.

La próxima será la tercera temporada consecutiva en la que la sanidad pública balear despliega esta estrategia de inmunización universal. Según los datos manejados por la Conselleria de Salud, el tratamiento ha demostrado una efectividad superior al 80% para prevenir hospitalizaciones por bronquiolitis asociadas al virus respiratorio sincitial. La cobertura alcanzada en Baleares también ha superado el 80% de la población diana, lo que, según el Govern, ha permitido reducir de forma significativa los ingresos hospitalarios y las complicaciones graves entre los lactantes.

La principal causa de bronquiolitis

El virus respiratorio sincitial es el principal responsable de la bronquiolitis, una inflamación de los bronquios y bronquiolos que constituye la causa más frecuente de hospitalización respiratoria en menores de un año. Se estima que el VRS está detrás del 80% de las enfermedades respiratorias graves y de los ingresos hospitalarios de bebés durante los meses de otoño e invierno. Los especialistas calculan que alrededor de un 10% de los niños padecen bronquiolitis durante sus primeros meses de vida. Entre un 1% y un 2% requieren ingreso hospitalario y, de estos, aproximadamente uno de cada diez acaba necesitando cuidados intensivos.

Aunque la enfermedad resulta especialmente peligrosa para prematuros y menores con patologías previas, la mayoría de los casos graves se producen en niños que hasta entonces estaban sanos, simplemente porque se trata de una infección extremadamente frecuente. Además de provocar bronquiolitis y neumonías, diversos estudios han relacionado la infección por VRS con un mayor riesgo de desarrollar posteriormente hiperreactividad bronquial y asma, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las campañas de prevención en los primeros meses de vida.