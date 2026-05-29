ANPE arrasa en las elecciones del personal laboral docente y amenaza la hegemonía del STEI

Las urnas han dictado sentencia. El sindicato ANPE ha logrado la victoria por mayoría absoluta en las elecciones sindicales celebradas este jueves 28 de mayo para elegir a los representantes del nuevo comité de empresa del personal laboral docente. Los resultados otorgan a la organización un total de 4 de los 5 delegados que conformarán este órgano, un respaldo que "consolida el liderazgo de la organización entre el personal laboral docente experto, especialista y con convenio de colaboración con el British Council", según ha informado el propio sindicato.

La participación en las votaciones por islas se saldó con un apoyo muy significativo en Mallorca, donde ANPE obtuvo 38 votos de un total de 44 emitidos. En el resto del archipiélago, el escrutinio final registró cuatro votos en Menorca y cinco en Ibiza, un reparto territorial que valida el proyecto de la organización para este colectivo.

El éxito de la candidatura de ANPE radica, según explican desde la organización, en que se ha presentado una lista "donde el mismo profesorado elaboró un programa electoral basado en la realidad que vive en los centros". El personal laboral docente experto y especialista está compuesto por profesionales sin la carrera docente tradicional pero imprescindibles para cubrir especialidades críticas en la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y las de régimen especial.

Entre las principales preocupaciones del sector que el sindicato promete abanderar se encuentran "la continuidad en el lugar de trabajo, el reconocimiento de los complementos autonómicos, la necesidad de clarificar los trámites de adjudicación y que se permita la contratación desde el inicio de curso".

A estas demandas se suma la lucha contra la normativa estatal que limita a 24 meses la contratación de estos especialistas. Una limitación que, a juicio del sindicato, "compromete la continuidad laboral de estos profesionales". ANPE se ha comprometido firmemente a impulsar medidas alternativas para aprovechar la experiencia de este colectivo en plazas de muy difícil cobertura.

Terremoto en la Mesa del Empleado Público

Sin embargo, más allá de la estricta representación de este colectivo de docentes especialistas, el resultado de estas elecciones esconde una consecuencia de alcance histórico para el panorama laboral de Baleares. Fuentes del sector confirman a este diario que este triunfo supone un vuelco total en las futuras negociaciones con el Govern balear.

Para tener representación en la Mesa del Empleado Público —el foro de máxima relevancia donde se negocian las condiciones de todos los funcionarios de la comunidad—, la ley exige a los sindicatos ostentar al menos el 10% de representación tanto en el personal funcionario como en el personal laboral. ANPE, confederado junto a SATSE en la Federación de Sindicatos Educativos y Sanitarios (FESES), fue excluido de este órgano general hace dos años al no alcanzar el porcentaje mínimo exigido entre el personal laboral.

Con los cuatro delegados obtenidos este jueves, ANPE rompe ese techo. El sindicato consigue el porcentaje laboral requerido y, al sumar sus fuerzas con el sindicato sanitario SATSE, la coalición FESES se proyecta directamente para volver a la Mesa del Empleado Público "como la fuerza sindical mayoritaria de toda la comunidad autónoma", ha celebrado el sindicato.

"Fuimos excluidos de manera arbitraria y repentina, sin explicación previa de aquella mesa", sentencia ANPE. Con estos resultados, sumados a los del personal no docente (ATE), la coalición se configura definitivamente como la principal fuerza sindical de Baleares. En este sentido, desde ANPE valoran "muy positivamente haber recuperado el lugar que nos corresponde", y lanzan un dardo directo a sus competidores al asegurar que lo han logrado "con las mismas reglas del juego que otros sindicatos nos han impuesto y que, en muchos casos ellos no se aplican, blindándose en una normativa que les permite mantener su posición".

A partir de ahora, advierten, la federación configurará "una nueva mayoría imprescindible para negociar cualquier acuerdo que tenga que afectar a todo el personal docente y sanitario, ya sea funcionario o laboral, de esta comunidad", concluyen.

El STEI, al borde de la exclusión tras tres décadas

La otra cara de la moneda la protagoniza el STEI. El sindicato, que ha liderado históricamente las negociaciones sectoriales en la educación pública de las islas, se enfrenta ahora a un escenario crítico. La actualización de los datos oficiales tras estos comicios podría certificar que al sindicato nacionalista le falta un delegado del personal laboral para mantener el mínimo exigido por ley.

Esta circunstancia forzaría la salida del STEI de la mesa general de negociación de la comunidad autónoma después de más de treinta años siendo un actor indispensable en el diálogo con la administración. Aunque el cambio no se ejecutará de forma inmediata en el boletín oficial, fuentes sindicales admiten que "de actualizarse estos datos, ANPE debería volver a la Mesa de Empleo Público como fuerza mayoritaria", mientras que el STEI "debería salir porque le falta un laboral para poder continuar".

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Desde ANPE han querido mantener la prudencia formal a la espera de que los datos de las últimas mesas electorales celebradas durante el año se registren oficialmente en la Conselleria de Trabajo de cara al verano, momento en el que prevén solicitar formalmente la reunión con la consellera de Función Pública para "ocupar el lugar que nos corresponde por representatividad". Con todo, la organización no oculta su satisfacción y ha querido transmitir su "agradecimiento por la confianza depositada por los trabajadores en las urnas", reafirmando su compromiso para "afrontar los retos del sector en esta nueva etapa que se abre ahora".