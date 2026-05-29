Alerta sanitaria en Baleares: advierten de la presencia de cacahuetes y soja sin etiquetar en un lote de barritas de proteínas
El producto afectado es 'Coco Choco', de la marca Barebells
EP
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este viernes a las personas alérgicas de la presencia de soja y cacahuetes no incluidos en el etiquetado de un lote de barritas proteicas 'Coco Choco', de la marca Barebells, según una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Suecia.
El producto afectado es 'Coco Choco Soft Protein Bar', de la marca Barebells, con número de lote L6055-R y fecha de caducidad 24/02/2027. La AESAN ha recomendado a las personas con alergia a la soja o a los cacahuetes que tengan este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, "no comporta ningún riesgo".
Distribuido en 12 comunidades
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.
Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
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