Casi 5.000 estudiantes de Baleares participarán en las Pruebas de Selectividad 2026

4.950 estudiantes de centros educativos de Baleares se han matriculado en las pruebas de acceso a la universidad (PAU), que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. Esto supone un ligero aumento de personas matriculadas con respecto a la convocatoria de 2025, cuando se inscribieron unos 4.860 alumnos.

Entre los alumnos matriculados, el 80’9% corresponden a Mallorca (4.005); un 9’1%, a Menorca (451); el 9’6%, en Ibiza (476); y en Formentera, un 0’4% (18). Asimismo, más del 60% de los participantes son mujeres.

Debido a la multitud de estudiantes en las pruebas de Selectividad, la Consellería de Educación y Universidades, junto con la UIB, han reforzado el dispositivo de control, mediante un acuerdo específico sobre actos fraudulentos y sanciones. Además, han implantado nuevos detectores de radiofrecuencia para identificar el uso no autorizado de dispositivos electrónicos durante los exámenes. El objetivo es garantizar un buen desarrollo de las pruebas y evitar posibles casos de fraude.

Puntos de examen

Las pruebas se realizarán de forma simultánea en las cuatro islas. Habrá 4 puntos en Mallorca, 2 en Menorca y otros 2 en Ibiza y Formentera. Los matriculados pueden comprobar el sitio que les corresponde a través de la plataforma UIBdigital.

En Mallorca, los exámenes se podrán llevar a cabo en algunos edificios del campus de la UIB, como Antoni Maria Alcover y Sureda, Beatriz de Pinós, Gaspar Melchor de Jovellanos y Guillem Cifre de Colonya. Del mismo modo, otros alumnos que residan lejos de Palma serán trasladados a otros espacios, como el polideportivo de Alcudia, la Fábrica Ramis (en Inca); el IES Manacor y el Centro Cultural Espai 36 (en Sant Llorenç de Cardassar).

Por su parte, en Menorca, los estudiantes podrán dirigirse al recinto ferial y el IES Josep Maria Quadrado (en Ciutadella). Finalmente, los matriculados residentes en Ibiza serán examinados en el recinto ferial y en la sede universitaria de Ibiza, mientras que los de Formentera deberán acudir al Centro de Profesorado de la isla.

En total, habrá nueve puntos de examen en todo el archipiélago balear, que se distribuirán en 98 aulas. Por otra parte, más de 300 profesores serán los encargados de hacer cumplir la normativa durante las pruebas. Asimismo, cada punto de examen contará con un jefe de expedición y un coordinador administrativo para cuestiones logísticas.

Una vez hayan terminado las pruebas de selectividad, los resultados provisionales serán publicados el 10 de junio, a partir de las 15 horas, en la UIBdigital. Los alumnos que no superen esta convocatoria podrán presentarse, de nuevo, a la extraordinaria, que se llevará a cabo durante los días 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2026.

Refuerzos especiales de la EMT y metro

Durante estos tres días, la EMT Palma reforzará la línea L19 para facilitar el acceso al campus universitario de la UIB, y así evitar posibles retrasos. Por este motivo, a las salidas habituales de esta línea, previstas a las 6:55 y 7:15 horas, se sumarán más vehículos a las 7:05 y 7:10 horas. Los buses realizarán el recorrido habitual, saliendo desde la avenida Gabriel Alomar.

Además, durante estas horas, la EMT Palma asignará vehículos con un mayor aforo para trasladar el máximo número de pasajeros posibles. A partir de las 7:15 horas, las siguientes salidas serán a las 7:35, 7:55, 8:16, 8:38 y 8:59 horas, con una frecuencia media de 20 minutos durante todo el día hasta las 21:38 horas.

Por otro lado, los Servicios Ferroviarios de Mallorca han programado servicios especiales de metro durante los tres días, con nuevas salidas desde la Estación Intermodal de Palma hasta la UIB. Además, el Consell de Mallorca ha establecido un plan de señalización a los paneles de mensajería variable (PMV) de las vías Ma-1110, Ma-1, Ma-13, Ma-19 y Ma-15.