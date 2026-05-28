Prohens sitúa a su núcleo duro al frente del PP balear y refuerza el partido para la batalla electoral de 2027

La presidenta del Govern y líder del PP balear, Marga Prohens, ha rediseñado la cúpula autonómica del partido para reforzar el peso político de varios miembros del Govern y del grupo parlamentario, consolidando a su núcleo duro y desplazando a algunos de los perfiles que habían tenido protagonismo en la anterior dirección. La nueva ejecutiva estará mucho más enfocada en la coordinación política y en la preparación electoral de cara a las autonómicas de 2027, con un organigrama en el que ganan peso dirigentes estrechamente vinculados a la gestión diaria del Govern y al juego parlamentario.

La consellera de Asuntos Sociales, Sandra Fernández, seguirá siendo la secretaria general, si bien compartirá en la práctica el peso orgánico junto al actual portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, convertido en uno de los principales responsables del aparato interno. Prohens mantiene así a sus dos personas de máxima confianza al frente del partido. Sagreras ocupaba hasta ahora la Vicesecretaría de Organización, aunque ahora asumirá la Coordinación General del partido, un puesto con un marcado perfil político y estratégico. El movimiento le permitirá centrarse más en la coordinación global de la acción política del PP, especialmente en la relación entre el partido, el grupo parlamentario y el Govern.

También gana peso el vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, que pasa a dirigir la Vicesecretaría de Programa y Coordinación de Comisiones Sectoriales. El nombramiento refuerza el papel del principal referente económico del Govern dentro del partido y consolida a Costa como uno de los principales activos políticos e ideológicos de Prohens. Su nueva responsabilidad le sitúa además al frente de la elaboración programática del PP en un momento en el que los populares ya empiezan a proyectar el discurso electoral de la próxima legislatura.

Por su parte, la portavoz adjunta en el Parlament, Marga Durán, compaginará la Vicesecretaría de Organización con la coordinación de la campaña de cara a 2027, reforzando así su peso dentro del aparato interno del partido. En paralelo, todos los vicesecretarios formarán parte del equipo de campaña desde sus respectivas áreas de responsabilidad, en un esquema pensado para integrar la acción orgánica, institucional y electoral bajo una estrategia política común dirigida desde la cúpula popular.

Asimismo, Prohens mantiene una fuerte apuesta por perfiles como el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, que se encargará de Acción Territorial, mientras que el vicepresidente primero del Parlament, Mauricio Rovira, dirigirá la estrategia de gestión electoral del partido, una de las áreas más sensibles ante el horizonte de 2027.

La nueva dirección también incorpora a la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, como vicesecretaria de Participación y Movilización, reforzando así el peso político del entorno más próximo a Sandra Fernández dentro de la estructura orgánica del partido. Por su parte, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, asumirá la Vicesecretaría de Acción Sectorial, ampliando todavía más la presencia del núcleo duro del Govern en la nueva ejecutiva.

Uno de los cambios más visibles se produce en el área de Comunicación. El diputado autonómico Pedro Álvarez asumirá la Vicesecretaría en sustitución de Estefanía Gonzalvo, que abandona la primera línea orgánica del partido en el marco de la estrategia de Prohens de reforzar el perfil municipalista del PP de cara a 2027. La presidenta quiere que los alcaldes y cargos territoriales concentren todos sus esfuerzos en consolidar sus mayorías y ampliar el poder institucional de los populares en sus respectivos municipios ante unas elecciones autonómicas y locales que el PP considera decisivas.

En este contexto, Javier Ureña presidirá el Comité de Derechos y Garantías; María Salom estará al frente del Comité Electoral; Llorenç Perelló será el portavoz del Comité de Alcaldes y Portavoces; Jaume Ferriol ejercerá como portavoz del partido y Margalida Pocoví como portavoz adjunta. Frente a la estructura más orientada a la reconstrucción orgánica que Prohens impulsó tras asumir el liderazgo del partido, la nueva dirección tiene un marcado perfil de gobierno y de campaña permanente. La líder del PP ha optado por rodearse de dirigentes con responsabilidades institucionales, experiencia parlamentaria y capacidad de control territorial en un momento en el que el PP considera prácticamente iniciada la carrera electoral hacia 2027.