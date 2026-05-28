"Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca": el polémico anuncio alemán en el aeropuerto de Palma que indigna a la isla

Una lona publicitaria del grupo alemán Sparkasse, instalada estos días en parte de la fachada exterior del aparcamiento del aeropuerto de Palma, ha levantado polémica en Mallorca. En ella puede leerse, en alemán: “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen”. El lema alude a Wero, una solución de pago en tiempo real que permite a los clientes de Sparkasse enviarse dinero de móvil a móvil en cuestión de segundos, de forma similar al proveedor estadounidense PayPal o al sistema español Bizum.

Desde ese punto de vista, el mensaje no tiene en sí nada reprochable, más allá del desafortunado uso del término “Malle”. Más aún si se tiene en cuenta que otras empresas, como Sixt, Megapark o Bierkönig, exhiben habitualmente en el aeropuerto anuncios dirigidos a los turistas.

“Merecemos más respeto”

Sin embargo, en la isla el lema de Sparkasse ha sentado especialmente mal. El conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà, llegó incluso a criticar públicamente en las redes sociales al gestor aeroportuario Aena por haber permitido la instalación de esta publicidad de gran formato.

Según denunció, el anuncio transmite una imagen de Mallorca basada en los excesos y contraria al modelo de calidad que promueven las instituciones públicas de las islas. “Esto es inaceptable, merecemos mucho más respeto”, reprochó. El diario ARA Balears fue el primero en hacerse eco del malestar provocado por la campaña.

Probablemente, la polémica se explica también porque muchas personas no interpretan el doble sentido del lema como una referencia al pago de pequeñas deudas, sino como una invitación a considerar Mallorca una especie de territorio sin ley, donde los alemanes pueden hacer lo que quieran sin temor a las consecuencias. Adaptando una conocida expresión española, el mensaje se entendería entonces como: “Lo que sucede en la isla, se queda en la isla”.

En el contexto de este malentendido, Bauzà se ha visto probablemente obligado a subrayar que la administración pública trabaja para fomentar un turismo “más responsable, más sostenible y más compatible con la vida de los residentes”. Además, según el conseller, el término “Malle” es una “caricatura turística” que reduce Mallorca a un destino de “barra libre y negocio rápido”. El mensaje que transmite, añadió, es que la isla es un “parque temático de los excesos”.

El Govern , los consells insulares y los ayuntamientos llevan años debatiendo sobre los límites del modelo turístico, recordó el conseller. Por ello, considera contradictorio que una campaña de este tipo se coloque precisamente en la principal puerta de entrada de las islas, por la que este año se prevé que pasen 20 millones de viajeros.

“Maltrato colonial”

Como era de esperar, otros partidos también se sumaron a las críticas contra la publicidad de Sparkasse. La formación ecosoberanista Més llegó incluso a registrar una proposición no de ley en el Parlament para reclamar la retirada inmediata del anuncio. La publicidad es “ofensiva” y “representativa de un modelo turístico basado en la banalización comercial de Mallorca y el turismo de excesos”, sostiene Més en un comunicado.

Al mismo tiempo, los políticos de la oposición aprovecharon la ocasión para reiterar su reclamación de que Baleares tenga mayor capacidad de decisión en la gestión de los aeropuertos de las islas, al considerar que la saturación turística y la falta de vivienda están estrechamente vinculadas a la política aeroportuaria.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, calificó incluso la campaña de Sparkasse como un nuevo ejemplo de “maltrato colonial”. “Que Aena permita esta publicidad en el aeropuerto de Son Sant Joan es una prueba más del desprecio absoluto; actúan abiertamente contra los mallorquines para exprimirnos por completo”, denunció.

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No es la primera vez que una publicidad en alemán provoca debate en Mallorca. También el que fuera presidente del FDP, Wolfgang Gerhardt, se granjeó la antipatía de muchos mallorquines cuando, en 1998, pegó personalmente un cartel electoral en el aeropuerto de Palma.