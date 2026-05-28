Nixe Palace, un enclave icónico del lujo mallorquín

Desde hace décadas, la hotelería de lujo mallorquina cuenta entre sus grandes iconos con el Hotel Nixe Palace, perteneciente a la cadena Hoteles Santos. Es un remanso de bienestar, de elegancia clásica y con una localización privilegiada en la bahía de Cala Major, a pocos minutos del centro de Palma. Destacado por ser el único hotel cinco estrellas de la ciudad con acceso directo a la playa, el entorno natural en el que se encuentra aporta un valor diferencial tanto al alojamiento como a sus áreas de restauración y ocio.

La cara más relajada del Nixe Palace

Uno de estos rincones, que cobra especial protagonismo en la temporada veraniega, es el Nixe Beach Bar. Descansa directamente sobre la arena y representa la versión más relajada, desenfadada y actual del hotel, siempre con el sello de distinción que define al Nixe Palace. Este lugar se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más animados en esta época del año, donde disfrutar del día frente al mar, desde el mediodía hasta el atardecer, con una atmósfera tranquila, música suave y un diseño de inspiración mediterránea que se mezcla a la perfección con el entorno. Para el deleite gustativo, copa en mano, Nixe Beach Bar dispone de cócteles de autor y vinos seleccionados, además de contar con una variada carta de tapas ligeras que saben todavía mejor en buena compañía.

Gastronomía mediterránea

Las elaboraciones del beach club conservan, por descontado, la calidad propia de la alta gastronomía del Nixe Palace, otra de las grandes razones por las que muchos se acercan al hotel. Su oferta culinaria se despliega en varios espacios de referencia que reinterpretan la cocina mediterránea desde diferentes perspectivas. Entre ellos resalta A Popa Sea Club, que durante la temporada estival se convierte en uno de los rincones más singulares de la costa mallorquina. Situado al pie de la playa, apuesta por una cocina basada en producto local, pescados frescos, arroces y recetas inspiradas en la tradición balear, revisadas con un enfoque contemporáneo y creativo.

Terraza del restaurante A Popa Sea Club. / Nixe Palace

Un lugar de bienestar

Por otra parte, pero en la misma línea de exclusividad del hotel, sus habitaciones brillan por su diseño sofisticado, su amplitud y su luminosidad. Muchas de ellas ofrecen vistas abiertas al horizonte marítimo y están concebidas para el más reconfortante de los descansos, con cuidados detalles que refuerzan la sensación de bienestar.

Una de las habitaciones de Nixe Palace. / Nixe Palace

A todo cabe añadir el Nixe Herbal Spa by Sisley, un espacio dedicado al cuidado del cuerpo y la mente mediante tratamientos personalizados. La calma del spa, unida al entorno natural del hotel, brinda una experiencia de desconexión a quienes buscan algo más que la comodidad.

Nixe Herbal Spa by Sisley, un espacio dedicado al cuidado del cuerpo y la mente. / Nixe Palace

Abierto durante todo el año, el Hotel Nixe Palace alterna el ambiente vibrante del verano con la serenidad del invierno mallorquín. Esta versatilidad le permite adaptarse a distintos perfiles de huésped, incluido el segmento MICE, para el que representa un escenario único para reuniones y eventos.

Su pertenencia a Hoteles Santos desde hace más de 25 años refuerza su identidad dentro del grupo, manteniendo un equilibrio entre tradición y evolución, con la excelencia en el servicio como constante. Su filosofía se centra en la atención al detalle, de forma individualizada, con el objetivo de anticiparse a las necesidades del huésped y ofrecer un servicio cercano y altamente profesional.

En los últimos años, el establecimiento ha impulsado además un proceso de mejora continua de sus instalaciones, orientado a elevar aún más la experiencia global. Este enfoque, su ubicación única y la cuidada propuesta culinaria y de bienestar de espacios como el Nixe Beach Bar, reafirman la posición del Hotel Nixe Palace como uno de los referentes indiscutibles del lujo en Mallorca.