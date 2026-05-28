Miquel Oliver mueve ficha y anuncia su candidatura a las primarias de MÉS para liderar el Consell de Mallorca

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha anunciado este jueves que se presentará a las primarias de MÉS per Mallorca para encabezar la candidatura al Consell de Mallorca. Una decisión que hacía tiempo que se daba prácticamente por descontada y que confirma los movimientos internos que el dirigente había intensificado en los últimos meses para ganar peso en la estructura del partido tras la inesperada salida de Jaume Alzamora hace ya un año.

La principal sorpresa del anuncio no ha sido tanto la candidatura de Oliver, considerada desde hace meses un secreto a voces, como la elección de la exdirectora insular de Artesanía Marta Català como compañera de tándem.

El anuncio se ha hecho público a través de un mensaje en redes sociales. Ambos aseguran dar el paso "con la convicción de que Mallorca necesita una voz clara, valiente y útil" para defender "la tierra, los servicios públicos y el derecho de los mallorquines y mallorquinas a vivir dignamente en cada pueblo de Mallorca".

La candidatura también reivindica una perspectiva feminista y de justicia social. "No entendemos ningún proyecto de futuro sin igualdad y sin poner la vida de las personas en el centro", señalan. En el texto, ambos alertan además de que Mallorca vive "un momento decisivo" marcado por la saturación, la crisis de acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio y el aumento de las desigualdades.

"Ante esta situación no basta con resistir: hay que construir alternativas y liderar cambios", defienden y concluyen: "Nos presentamos porque queremos Mallorca y porque queremos un futuro mejor para los mallorquines y mallorquinas"