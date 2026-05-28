Interceptan en una carretera de Santanyí a ocho migrantes

La Guardia Civil ha interceptado durante la madrugada de este miércoles en Santanyí a ocho migrantes que presuntamente habrían llegado en patera a la costa sur de Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, agentes del instituto armado han localizado sobre las siete de la mañana a los migrantes, de origen magrebí, caminando por la carretera de Palma a Santanyí (Ma-19).

En 2026 han llegado 1.762 migrantes a Mallorca

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.762 migrantes a bordo de 90 pateras, según datos recopilados por Efe a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.