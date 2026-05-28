Inauguran un nuevo modelo de supermercado en Mallorca con más espacio para frescos y zona de descanso para clientes

La cadena de supermercados Mercadona ha puesto en marcha en Mallorca su primer establecimiento bajo el modelo denominado “Tienda 9”, ubicado en Sant Llorenç des Cardassar (Avda. Des Bon Temps, 5). El nuevo formato incorpora una reorganización del espacio interior y amplía la superficie destinada a productos frescos, con el objetivo de mejorar la operativa diaria y la experiencia de compra.

La reforma del establecimiento ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros y ha contado con la participación de 66 proveedores de obra. El proyecto forma parte del plan de transformación de la compañía, que prevé la implantación progresiva de este modelo en otros supermercados de España durante los próximos años.

Una de las principales modificaciones del nuevo diseño es la reorganización del supermercado, que pasa de una distribución por secciones a una estructura basada en procesos. Este cambio afecta tanto a la disposición del producto como a la operativa interna, con el objetivo de agilizar tareas como la reposición y la gestión del surtido.

Dentro de este rediseño se incorpora el denominado “Obrador Central”, un espacio en el que se concentran las tareas de preparación de productos frescos como corte, cocción y envasado. Según la compañía, esta centralización permite optimizar recursos y liberar superficie de venta para el libre servicio de productos frescos.

El nuevo modelo incluye también mejoras técnicas orientadas a la eficiencia energética y operativa. Entre ellas, sistemas en los murales de frío que reducen la pérdida de temperatura hacia los pasillos, el uso de CO₂ como refrigerante y la actualización de instalaciones y equipos de refrigeración. El supermercado incorpora además una zona de descanso para clientes, un aparcamiento con 283 plazas —incluidas 8 para vehículos eléctricos y 16 para bicicletas— y mantiene activo su servicio de compra online.

El establecimiento abre de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas, y forma parte de la red de tiendas de la compañía en Baleares, donde también se están impulsando proyectos vinculados a la logística y la distribución para el canal online.

Con esta apertura, Mercadona continúa la implantación de su nuevo modelo de tienda, que combina cambios en la organización interna con ajustes en eficiencia energética y operativa, dentro de una estrategia de transformación progresiva del conjunto de su red comercial.