Huelga en el servicio de asistencia a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma: Personal de oficina y mandos intermedios "empujan las sillas de ruedas"

El conflicto laboral en el servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR) del aeropuerto de Palma ha escalado en su segunda jornada de huelga indefinida. Ante el seguimiento masivo de los paros por parte de los trabajadores de Adelte, la dirección de la empresa ha tenido que desplegar una medida desesperada -según ha podido saber este diario- para evitar el colapso total de las terminales de Son Sant Joan: movilizar a su propia cúpula y al personal de oficinas para trasladar a los pasajeros.

Según confirman fuentes de la plantilla, tanto en la jornada del martes como en la de este miércoles se ha visto a personal del centro de control, del departamento de turnos y de las oficinas administrativas "empujando sillas de ruedas" en las terminales. La situación ha llegado al extremo de que los propios empleados han presenciado cómo el jefe del servicio realizaba personalmente el traslado de los usuarios.

De hecho, este rotativo ha tenido acceso a imágenes y vídeos que constatan esta práctica. En uno de los documentos gráficos se identifica claramente a una empleada del departamento de oficinas de Adelte empujando a un pasajero a través del aeródromo para suplir la ausencia de los operarios en huelga.

Seguimiento absoluto en las franjas críticas

El impacto de la movilización durante este miércoles ha sido total. En la franja de paro de 12:00 a 15:00 horas, la totalidad de los trabajadores programados ha secundado la huelga.

Este éxito en la convocatoria profundiza las dificultades operativas que ya se registraron durante el primer día de paros. Según los datos trasladados por el colectivo a las 20:00 horas del martes, la falta de personal provocó que un total de 9 aviones con solicitudes de asistencia PMR quedaran completamente sin poder cubrir. Asimismo, en el tramo de 12:00 a 14:00 horas de la jornada de ayer, se reportaron "muchos servicios sin atender", dejando a pasajeros vulnerables a la espera en las terminales.

Un conflicto enquistado

La reactivación de las protestas se produce tras el fracaso de la mediación pilotada por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, que apenas logró una tregua de 24 horas a principios de semana. La plantilla decidió reanudar los paros intermitentes —que se convertirán en huelga de 24 horas todos los sábados— ante lo que consideran "promesas vacías" de Adelte para solucionar las carencias estructurales del servicio.

Los sindicatos denuncian un escenario de "precariedad crónica basado en el abuso de la contratación a tiempo parcial". Para demostrarlo, señalan que la empresa recurre "de forma sistemática" a las ampliaciones de jornada temporales en lugar de consolidar puestos a tiempo completo. Solo el año pasado se registraron -argumentan- más de 8.000 aumentos de jornada de un día para otro, a los que se suman otros 1.800 en lo que va de primavera. "Los trabajadores estamos cansados de sostener la operativa a costa de nuestra salud, nuestro descanso y nuestra estabilidad laboral", lamentan desde el colectivo.

Frente a la presión de la empresa, que remitió una circular interna advirtiendo de las consecuencias económicas de realizar los paros y prohibió el 100% de los cambios de turno, el comité ha activado una caja de resistencia que abonará siete euros por hora de huelga a los empleados que secunden la protesta. Mientras tanto, en las terminales, la estampa de los despachos vacíos y los jefes empujando las sillas evidencia la importancia de un pulso laboral que amenaza el inicio de la temporada alta turística en Mallorca.