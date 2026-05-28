El Govern exige quitar un cartel del aeropuerto de Palma que fomenta el turismo de excesos

El Govern exige a Aena la retirada inmediata de un gran cartel instalado en el aeropuerto de Palma que asocia Mallorca con el turismo de excesos, al considerarla perjudicial para la imagen de la isla y contraria al modelo turístico que defienden las instituciones públicas.

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha remitido este jueves una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, con copia al director del aeropuerto de Son Sant Joan, en la que traslada la "profunda indignación y preocupación" del Ejecutivo autonómico ante unos mensajes que califica de "absolutamente inaceptables".

El lema del cartel, escrito en alemán, es 'Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen' (Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca).

En la misiva, Bauzà critica que una infraestructura estratégica como el aeropuerto, principal puerta de entrada a Baleares, proyecte estereotipos que considera "profundamente nocivos" para la reputación internacional de Mallorca y para el modelo turístico basado en la calidad y la convivencia.

El conseller ha recordado que desde hace años las instituciones, el sector privado y la ciudadanía trabajan conjuntamente para erradicar comportamientos incívicos vinculados al turismo de excesos mediante regulaciones específicas, campañas de concienciación, refuerzo de la inspección y actuaciones coordinadas entre administraciones.

Por ello, considera "especialmente incomprensible" que un espacio gestionado por Aena permita una campaña que banaliza precisamente los problemas que se intentan corregir en el archipiélago.

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Bauzà ha defendido que "Mallorca no puede ni debe promocionarse como un destino asociado al descontrol o al exceso" y ha apelado a la "corresponsabilidad institucional" del gestor aeroportuario para proteger la convivencia y el modelo turístico de calidad.