CCOO denuncia temperaturas de hasta 30 grados en el aeropuerto de Palma

CCOO ha denunciado las altas temperaturas que se registran en distintas zonas del aeropuerto de Son Sant Joan, donde se alcanzan hasta 30 grados en áreas de facturación y embarque, por lo que ha reclamado medidas urgentes para proteger la salud de los trabajadores.

El sindicato ha alertado de que las condiciones de calor, unidas a altos niveles de humedad, generan una sensación térmica que dificulta el trabajo diario de las plantillas de las empresas que operan en el aeropuerto, especialmente en zonas con gran afluencia de pasajeros.

Según CCOO, los trabajadores de compañías como South, Swissport, Groundforce, Ryanair, Jet2, easyJet y Menzies desarrollan su labor en un entorno “cada vez más saturado”, con colas constantes, acumulación de usuarios, falta de ventilación adecuada y una climatización “claramente insuficiente”.

El sindicato también ha cuestionado la fiabilidad de algunas mediciones de temperatura, al considerar que en muchos casos no se realizan en las horas de mayor calor ni en los puntos con mayor concentración de pasajeros, lo que, a su juicio, no refleja la realidad que vive la plantilla.

Estas condiciones, advierte, provocan agotamiento, estrés térmico, mareos, irritabilidad y fatiga, además de un deterioro de las condiciones laborales, lo que incrementa la preocupación ante la llegada de los meses de verano.