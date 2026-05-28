Activada en Mallorca la primera alerta amarilla por calor de 2026 con máximas de hasta 36 grados

El Servicio de Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en Mallorca, donde se prevé que los termómetros alcancen hasta los 36 grados centígrados este viernes en el interior de la isla.

La alerta corresponde al índice de gravedad 0 del Plan Meteobal y se ha establecido tras el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantendrá activo el episodio entre las 13 y las 18 horas en esa zona de la isla.

Se trata de la primera alerta por calor del año 2026 en Mallorca, con valores térmicos que superan la media habitual para estas fechas, situada en torno a los 25 grados.

Recomendaciones ante el episodio de calor

Ante esta situación, el 112 ha recomendado a la población seguir medidas básicas de autoprotección para evitar golpes de calor. Entre ellas, buscar la sombra, hidratarse con frecuencia, vestir ropa ligera, proteger la cabeza y reducir la exposición al sol durante las horas centrales del día.

También se aconseja mantener las viviendas frescas cerrando persianas y ventanas en las horas de mayor calor, evitar el ejercicio físico entre las 12 y las 16 horas, no consumir alcohol ni cafeína en exceso y no dejar a menores, personas mayores o animales dentro de vehículos estacionados.

Impacto del calor también en el mar

Además del aumento de temperaturas en tierra, el episodio de calor también se está reflejando en el mar. Según datos de la Aemet, el pasado 27 de mayo se registraron valores inusualmente elevados en la temperatura del agua. En concreto, se alcanzaron los 24,7 grados en Sa Dragonera a las 18 horas, mientras que en Mahón se llegaron a los 26,58 grados a las 14 horas, cifras superiores a lo habitual en esta época del año.

Las autoridades insisten en que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se debe contactar con el 112.