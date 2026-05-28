El aeropuerto de Palma mantiene el polémico cartel que ha causado indignación en Mallorca y replica al Govern "que no genera turismo de excesos"

Pese a las protestas del Govern y la carta que el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha remitido al presidente de Aena, Maurici Lucena, con copia al director de Son Sant Joan, Tomás Melgar, el aeropuerto de Palma ha decidido mantener el polémico cartel publicitario que cualga de la facha del edificio del apartamiento.

"Ante las informaciones publicadas referentes a un cartel publicitario localizado en el edificio parking del aeropuerto de Palma, en las que se afirma que dicha campaña incentiva el turismo de excesos en Mallorca: Aena quiere aclarar que el anuncio al se hace referencia, cuya traducción sería ”lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca”, “envía dinero entre amigos de forma fácil y rápida” forma parte de una campaña comercial de una caja de ahorros alemana". Y añade: "La entidad está promocionando el uso de wero (plataforma de pago digital similar a bizum). Y concluye el gestor aeroportuario: "Por tanto, no se trata de ninguna campaña que incentive el turismo de excesos en la isla", explicando, después, que "el aeropuerto no es generador de la demanda turística, es decir, la afluencia de visitantes depende fundamentalmente del destino y de la oferta turística de la isla".

Una lona publicitaria del grupo alemán Sparkasse, instalada estos días en parte de la fachada exterior del aparcamiento del aeropuerto de Palma, ha levantado polémica en Mallorca. En ella puede leerse, en alemán: “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen”. El lema puede traducirse como "Lo que se compra en Mallorca, se paga en Mallorca" y alude a Wero, una solución de pago en tiempo real que permite a los clientes de Sparkasse enviarse dinero de móvil a móvil en cuestión de segundos, de forma similar al proveedor estadounidense PayPal o al sistema español Bizum. Sin embargo, la polémica surge debido a que también puede traducirse como: "Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca", parafraseando el diálogo de la película Resacón en Las Vegas.

El polémico cartel del aeropuerto de Palma que ha creado indignación en Mallorca / Pep Vicens

El eslogan publicitario no ha sentado bien en la isla tanto por el juego de palabras, como por el uso del término “Malle”, una denominación habitual entre parte del turismo alemán pero rechazada por quienes consideran que reduce Mallorca a una caricatura asociada al ocio de excesos. La campaña ha generado malestar político y ha reabierto el debate sobre la imagen turística que se proyecta de la isla en uno de sus principales puntos de entrada.

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha remitido este jueves una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, con copia al director del aeropuerto de Son Sant Joan, en la que traslada la “profunda indignación y preocupación” del Ejecutivo autonómico ante unos mensajes que califica de “absolutamente inaceptables”.

Bauzà también criticó públicamente en redes sociales al gestor aeroportuario por haber permitido la instalación de la lona. A su juicio, la publicidad transmite una imagen de Mallorca vinculada a los excesos y contraria al modelo de calidad que defienden las instituciones públicas de Baleares. “Esto es inaceptable, merecemos mucho más respeto”, denunció.

Las críticas no se han limitado al Govern. La formación ecosoberanista Més per Mallorca ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para reclamar la retirada inmediata de la publicidad. En un comunicado, el partido calificó la campaña de “ofensiva” y la vinculó a un modelo turístico basado en la “banalización comercial de Mallorca” y en el turismo de excesos.