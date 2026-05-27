Corrupción
Vinculan al mallorquín de la trama de Zapatero con préstamos a Plus Ultra y tráfico de oro
Simon Verhoeven, con residencia en Santa Maria registrada por la UDEF en el embrión del ‘caso Zapatero’, aparece ligado a «la venta de relojes de lujo»
La UDEF policial registró el pasado octubre la finca Torrent Fals de Santa Maria, en atención a una comisión rogatoria suiza que solicitaba intervenir los bienes de Simon Verhoeven. El holandés de 66 años residía a caballo entre Mallorca y el país helvético, la incautación supuso el embrión de lo que hoy se conoce como ‘caso Zapatero’, por la implicación del expresidente del Gobierno en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Las acusaciones contra el mallorquín de adopción se centraban en su actividad como prestamista, en el blanqueo a través de relojes de alta gama y en la venta de oro del banco central venezolano.
Los documentos de la Fiscalía Anticorrupción a los que ha tenido acceso este diario detallan las sospechas que se cernían sobre el residente en Santa Maria. Dentro de los vaivenes que ha sufrido el escándalo, el ministerio público solicitaba la imputación formal del intermediario y financiero en España, no sustanciada hasta la fecha.
La petición suiza que afectaba a Verhoeven describía como objetivo «una organización criminal internacional, dedicada al blanqueo de capitales de origen ilícito», con especial énfasis en «personas venezolanas y con activos en Venezuela». El papel concreto del vecino de Santa Maria, que determinaría el intenso escrutinio policial de su domicilio, se ceñía «al presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la gestión operativa de sociedades pantalla y de cuentas bancarias en Suiza».
La participación de Verhoeven se sustentaría en tres apartados. En primer lugar, «habría realizado unos contratos de préstamo con la sociedad española de aviación Plus Ultra». Estas aportaciones multiplican su importancia con la investigación en curso de la participación de Zapatero en el rescate de la compañía aérea, puesto que ahora se duda si la empresa maquilló su solvencia. El residente mallorquín habría actuado a través de sus sociedades Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment Ltd. y Valerian Corporation. En la versión que aportó a las autoridades suizas, «los préstamos fueron íntegramente reembolsados por Plus ultra». A pesar de ello, no aportó datos sobre los procedimientos seguidos para la satisfacción de la deuda.
La segunda vía de investigación de Verhoeven se centraba en el posible tráfico de metales preciosas. Su sociedad Allpa Wira Trading, citada en el párrafo anterior, «pudiera haber vendido oro a la sociedad de Emiratos Árabes Al Joud Precious Metal and Stones Trading LLC». En concreto, una operación de 2021 alcanzó los 123 millones de dirhams, equivalentes a unos treinta millones de euros.
Verhoeven no se halla imputado en la actual causa abierta en la Audiencia Nacional. Sin embargo, las autoridades suiza y española le atribuyen numerosos contactos con Rodolfo Reyes, el rumboso consejero delegado de Plus Ultra que acabó siendo detenido y a quien se considera el enlace con el expresidente del Gobierno español.
El blanqueo a la hora en punto
Las «actividades de blanqueo» en las que involucró la fiscalía Anticorrupción al residente mallorquín Simon Verhoeven se cierran con un artículo cada vez más frecuente. En concreto, «se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240 mil euros». De hecho, en la finca de Torrent Fals se habían intervenido una docena de piezas de alta gama, desde Rolex a Patek Philippe. También aquí, el vecino de Santa Maria habría utilizado como vehículo una de sus sociedades, Wailea Art&Collectables.
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