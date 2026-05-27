Tratamiento integral, menos listas de espera y lucha contra el estigma: Son Llàtzer crea la primera unidad de obesidad de Baleares

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha puesto en marcha la primera Unidad de Manejo Integral de la Obesidad (UMIO) de Baleares, un nuevo recurso asistencial destinado a ofrecer una atención multidisciplinar y personalizada a las personas que sufren obesidad, una enfermedad crónica y compleja con una incidencia creciente en la población.

Actualmente, la obesidad afecta al 24% de la población adulta en España y a más del 10% de los menores. Además, incrementa el riesgo de padecer más de doscientas enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión, apnea del sueño o patologías cardiovasculares, lo que la convierte en uno de los principales desafíos para la salud pública.

La UMIO nace precisamente para dar una respuesta integral a esta realidad, uniendo la experiencia de profesionales de endocrinología, cirugía, nutrición, psiquiatría, psicología, rehabilitación y enfermería.

Según explica el doctor Lluís Masmiquel, coordinador de la unidad y jefe del Servicio de Endocrinología del hospital, "la obesidad no se puede tratar solo con dietas o cirugías. Requiere un acompañamiento médico, psicológico y educativo continuo".

La nueva unidad ha sido presentada por la consellera de Salud, Manuela García, acompañada por la gerente del centro, Soledad Gallardo, y el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición, Lluís Masmiquel.

Coordinación con atención primaria

Uno de los pilares de la nueva unidad será la coordinación con los centros de salud del Sector Sanitario de Migjorn y con los profesionales de atención primaria, con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial desde la detección temprana hasta el seguimiento a largo plazo.

Los pacientes podrán acceder a planes personalizados que incluirán dieta, ejercicio físico, terapia conductual y, cuando sea necesario, tratamiento farmacológico o cirugía bariátrica.

Reducir listas de espera y combatir el estigma

La UMIO nace con la intención de mejorar la atención a las personas con obesidad mediante un enfoque integral, humano y basado en la evidencia científica. Entre sus principales objetivos se encuentran mejorar la eficiencia asistencial y reducir las listas de espera, especialmente en pacientes con obesidad grave o con enfermedades asociadas.

La unidad también trabajará para reducir el abandono terapéutico y combatir la estigmatización que sufren muchas personas con obesidad, a través de programas de apoyo psicológico y formación en comunicación no discriminatoria.

Además, impulsará la formación médica y la investigación clínica en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares y con centros de referencia nacionales como el Hospital Vall d’Hebron.

El objetivo a medio plazo es consolidar al Hospital Universitario Son Llàtzer como centro de referencia en el abordaje integral de la obesidad, con acreditación de entidades como la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y la European Association for the Study of Obesity.

Tecnología y hábitos saludables

La nueva unidad incorporará tecnología avanzada para el diagnóstico, como impedanciometría y ecografía morfofuncional, además de aplicaciones y sistemas digitales destinados a mejorar el seguimiento de los pacientes y la adherencia a los tratamientos.

También se pondrán en marcha programas de actividad física terapéutica supervisada y talleres grupales de educación sanitaria para fomentar hábitos saludables y mantener los resultados a largo plazo.

"Queremos que Son Llàtzer sea un referente en el tratamiento de la obesidad, pero también en su prevención y en la lucha contra el estigma que sufren muchos pacientes", ha concluido el doctor Masmiquel.