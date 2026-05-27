Suben las temperaturas en Mallorca: la AEMET contempla activar la primera alerta por calor

Con los valores actuales ya puede hablarse de calor veraniego. Así lo ha señaladoeste martes (26 de mayo) la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, a través de sus redes sociales: “En estos momentos se están registrando en España temperaturas más propias del mes de julio. Y, por ahora, no se vislumbra una vuelta a la normalidad”.

Más bien al contrario. En Mallorca se espera que las temperaturas sigan subiendo en los próximos días, hasta el punto de que empieza a contemplarse la posibilidad de activar una alerta por calor.

Este martes, las máximas alcanzaron los 32 grados en el centro de la isla. En Sóller, en cambio, el ambiente ha sido relativamente más suave, con 25 grados. La jornada dio paso además a una noche tropical en Capdepera, donde los termómetros no bajaron de los 22 grados.

Este miércoles el sol brillará prácticamente sin nubes en el cielo de Mallorca. El viento soplará flojo, aunque en zonas costeras podría intensificarse ligeramente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados en el interior de la isla, mientras que en la costa se quedarán justo por debajo de la barrera de los 30.

El mar, a 24 grados en la Playa de Palma

Con estas condiciones, las playas volverán a llenarse. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura del agua en la Playa de Palma se sitúa en torno a los 24 grados, con un oleaje débil o prácticamente inexistente.

Una situación muy similar se repite en el norte de la isla, en la playa de Muro, donde las condiciones del mar también se mantienen estables y tranquilas.

Las playas empiezan a llenarse poco a poco. / Simone Werner

El sol se pondrá a las 21:06 horas. No será hasta pasada la medianoche cuando las temperaturas bajen de los 20 grados, si es que llegan a hacerlo. El jueves, el amanecer será a las 6:26 horas, momento en el que la radiación solar volverá a calentar la isla hasta alcanzar valores de hasta 34 grados. Por lo demás, no se esperan cambios significativos.

El viernes, según la previsión actual de la AEMET, los termómetros podrían llegar ya a los 35 grados. Con ello, Mallorca se situaría en el umbral de una posible alerta por calor.

La agencia activa las avisos en la isla a partir de los 36 grados, por lo que, de producirse, sería previsiblemente un aviso de nivel amarillo en la zona central de la isla.

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Los termómetros marcan valores cada vez más altos. / Simone Werner

El viernes se perfila como el día más caluroso del año hasta el momento en Mallorca. A partir de entonces, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 32 grados, manteniendo un ambiente plenamente veraniego, aunque la posibilidad de una alerta por calor se aleja, al menos de momento.