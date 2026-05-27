El seguro pagó al Govern más de 19.000 euros por el coche oficial de Prohens que fue siniestro total

La compañía aseguradora indemnizó al Govern balear en el verano de 2024 con más de 19.600 euros por el coche oficial de la presidenta Marga Prohens que fue declarado siniestro total tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico a la salida del aeropuerto de Palma en mayo de ese año.

El conductor que se vio implicado en el siniestro es el joven chófer del Consolat, familiar del jefe de gabinete de Prohens Alejandro Jurado, que llevaba unos pocos meses en el puesto. Ambos declararon ayer ante la jueza de Palma en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa por la supuesta manipulación de una convocatoria pública de empleo para enchufar al pariente como conductor personal de la primera autoridad de Baleares.

El joven se estrelló él solo el pasado 14 de mayo de 2024 con el coche oficial, un Lexus híbrido de color negro con cinco años de antigüedad, cuando salía del aeropuerto de Son Sant Joan después de haber dejado a la presidenta del Govern, la popular Prohens, en la terminal.

El morro del vehículo resultó con serios desperfectos tras el accidente ocurrido en mayo de 2024. / D.M.

El turismo, matriculado en marzo de 2019 y con más de 84.000 kilómetros, sufrió cuantiosos daños materiales en la parte frontal. El siniestro fue casual, no hubo otros vehículos implicados y, por fortuna, no hubo que lamentar heridos.

Pérdida total

Los peritos de la aseguradora del coche valoraron los daños que presentaba el automóvil y determinaron que el coste de reparación superaba el 75% de su valor venal, por lo que lo consideraron como “una pérdida total”.

Arreglar el coche oficial de Prohens costaba más de 20.000 euros teniendo en cuenta las piezas que se tenían que cambiar y los trabajos de chapa, mecánica y pintura, además de las más de 20 horas de mano de obra que eran necesarias, según el seguro.

La compañía cifró el valor venal del vehículo, un Lexus modelo IS 300H, en 21.875 euros, por lo que finalmente lo declaró siniestro total. El automóvil había sido adquirido cinco años antes por unos 45.000 euros. El conseller socialista Iago Negueruela y la consellera de Més Bel Busquets lo habían utilizado en legislaturas pasadas.

A mediados de julio de 2024, la aseguradora comunicó que iba a pagar al Govern balear a través de transferencia bancaria la cantidad de 19.688 euros por los daños materiales en el turismo.

El accidente de tráfico del coche oficial de la presidenta de Baleares no trascendió hasta más de un año después, a raíz de una querella interpuesta por un experimentado chófer del Consolat que se vio apartado de su puesto laboral.

Conductores profesionales de la isla consultados no recordaban en las últimas dos décadas un caso similar en el que un coche oficial de una primera autoridad acabe siniestro total en Mallorca.