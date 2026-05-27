El PSIB cierra filas con Sánchez tras la entrada de la UCO en Ferraz: "El Gobierno está funcionando, España representa un liderazgo internacional"

La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz ha agitado el escenario político nacional y ha provocado una reacción del PSIB, que ha optado por cerrar filas con Pedro Sánchez, defender la actuación del Ejecutivo central y contraatacar poniendo el foco en los casos que afectan actualmente al PP en Baleares.

El portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Marc Pons, ha denunciado la existencia de "un conglomerado de intereses de PP y Vox que lo único que persiguen es derrocar al Gobierno cueste lo que cueste" y ha rechazado las peticiones de convocatoria anticipada de elecciones lanzadas desde la derecha tras el movimiento de la Guardia Civil.

La actuación de la UCO en Ferraz se ha producido dentro de la investigación judicial relacionada con el denominado caso Leire y ha elevado de inmediato la presión política sobre el entorno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el dirigente socialista balear ha evitado entrar en el contenido de la investigación y se ha remitido directamente a las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno.

"Máximo respeto a la acción judicial y máxima contundencia, como hemos demostrado cada vez que se ha producido un caso que ha quedado constatado, faltaría más", ha afirmado Pons. El portavoz adjunto del PSIB ha sostenido además que el PSOE no hará "seguidismo de quien hace estrategias deliberadas" y ha defendido que, pese al clima político generado en Madrid, el Ejecutivo central mantiene estabilidad institucional y resultados económicos positivos. "La economía está funcionando bien y en Roma hemos visto que España representa un liderazgo internacional. El Gobierno está funcionando", ha añadido.

A partir de ahí, el dirigente socialista ha tratado de desplazar el foco político hacia Baleares y ha reclamado "el mismo listón de exigencia para todo el mundo", en referencia a las investigaciones que afectan a cargos del PP en Baleares. Pons ha insistiendo en que "el jefe de gabinete de Marga Prohens declaró como imputado ayer" y ha subrayado además que "se ha iniciado juicio oral al presidente del Consell de Ibiza", reprochando a los populares que no haya realizado "ningún planteamiento de exigencia ni de actuación" ante esos casos.

"Si es por corrupción, en Baleares a quien tendría que afectar es al PP, porque si alguien tiene gente imputada en Baleares es el PP", ha reiterado el diputado socialista, quien también ha apuntado que "no hay que perder de vista quién no está teniendo comportamientos éticos".

Frente a la petición de avanzar elecciones, el PSIB ha tratado de proyectar una imagen de normalidad política y de continuidad institucional, evitando cualquier escenario de adelanto electoral. Además, Pons ha aprovechado la comparecencia para reivindicar el papel de la izquierda balear como alternativa al Govern de Marga Prohens en el tramo final de la legislatura autonómica. "Estamos centrados en Baleares, en construir una alternativa", ha afirmado el dirigente socialista, que ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber entrado ya en una fase de desgaste político y agotamiento. Según ha sostenido, el Govern "da por amortizada la legislatura" pese a los "problemas evidentes de vivienda, colapso y pérdida de calidad de vida" que atraviesan actualmente las Islas. "Estamos centrados en poder ser alternativa a un año vista", ha concluido.