Plazas MIR 2026 en Baleares: Dermatología copa las preferencias de los médicos con mejoras notas y Medicina Familiar es la única especialidad con vacantes

Baleares ha adjudicado 147 de sus 185 plazas MIR de 2026, en un proceso que se abrió el pasado 4 de mayo y al que a estas alturas solo le queda por adjudicar en las islas 34 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad más relegada pese a su papel fundamental en la sostenibilidad del sistema sanitario: 6 estas plazas vacantes corresponden a Ibiza, 8 a Menorca y 24 en Mallorca, todas ellas en la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, el primer día de adjudicación, el pasado 4 de mayo, Dermatología copó las preferencias de los alumnos con mejores nota en el MIR, como también ocurrió en el resto de España. La primera plaza en agotarse fue la del Hospital de Son Espases. Y trece minutos después se adjudicó la del Hospital de Son Llàtzer, quedándose la especialidad sin vacantes a las primeras de cambio en las islas, como también ocurrió en España. Sin embargo, las adjudicaciones empezaron a las 9.45 horas, con las 350 médicos MIR con las mejores notas de España y la primera elección en Baleares no se produjo hasta las 11.35 horas.

Dermatología, la especialidad que eligió también la mejor nota MIR de España, en el Hospital Clínic de Barcelona, va aumentando su prestigio año tras año al convertirse en la primera de las preferencias de los alumnos del MIR con las notas más altas. A lo que también contribuye su mayor facilidad para conciliar vida laboral y familiar por la ausencia de guardias una vez terminada la especialidad. Y las ofertas que reciben los médicos especialistas para compatibilizar el trabajo en la sanidad pública con la sanidad privada.

La tercera mejor nota escogió Pediatría en el Hospital de Can Misses, en Ibiza. La cuarta, Otorrinolaringología en el Hospital de Son Llàtzer. La quinta Cirugía Plástica en Son Espases, otra de las tendencias más repetidas en los últimos años. Y la sexta, Endocrinología y Nutrición en Son Espases.

En la jornada siguiente de adjudicaciones, se escogieron plazas de Psiquiatría en Son Llàtzer, Aparato Digestivo también en Son Llàtzer, las dos plazas de Cardiología en Son Llàtzer y las dos de Son Espases, así como una plaza de Oftalmología en Son Llàtzer y otra más en Son Espases, otra de las tendencias más competitivas de los últimos años. Y no fue hasta la tercera y cuarta jornada de adjudicaciones, los días 7 y 8 de mayo, que se adjudicaron las primeras plazas de Cirugía Ortopédica y Traumatología en los hospitales de Son Llàtzer, Son Espases y Manacor; Urgencias en Son Espases; y Medicina Interna en Son Espases.

Tras Dermatología, las primeras especialidades en agotarse fueron Otorrinolaringología, Cardiología, Oftalmología, Cirugía Plástica y Cirugía Oral y Maxilofacial, todas ellas con muy pocas plazas.

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Las tres plazas de Oncología Médica, dos de Son Espases y una en Son Llàtzer, no se agotaron hasta día 14 de mayo, por citar una de las especialidades de más difícil cobertura de las islas. Y el día 20 ya se habían agotado todas las espacialidades ofertadas, salvo Medicina Familiar, especialidad de la ayer quedaban todavía 38 plazas vacantes.