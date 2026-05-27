La conselleria del Mar pide 5,6 millones de euros de la ecotasa para los fondeos ecológicos que debía financiar Madrid

La conselleria de Mar ha solicitado 5,6 millones de euros al departamento de Turismo para financiar a través de la ecotasa los nueve proyectos de campos de boyas ecológicos que debía de financiar el ministerio para la Transición Ecológica y que finalmente ha trasladado este coste al Govern balear, según ha confirmado el director general de Puertos, Antoni Mercant. Ahora deberá de ser esta segunda Conselleria la que decida si incorpora estas actuaciones (en Portals Vells-El Mago y en Portocolom en el caso de Mallorca), cuyo objetivo es proteger las praderas de posidonia de las islas y evitar los fondeos incontrolados en puntos muy sensibles, como también el ibicenco de Talamanca.

El documento que se remite a Turismo por parte de la dirección general de Puertos justifica esta inversión con el objetivo de "conseguir un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos".

Antoni Mercant, director general de Puertos / B. Ramón

Presiones y amenazas

En el documento redactado por la conselleria del Mar añade que "aunque la posidonia oceánica está fuertemente protegida como hábitat y especie bajo la legislación europea y básica estatal, la realidad evidente en el litoral de Baleares hace que este ecosistema esté sometido a una serie de presiones y amenazas que ponen en peligro el buen estado de conservación, hecho avalado por todas las evidencias científicas".

Se señala que entre esas presiones "destacan la ocupación de los fondos marinos para obras de puertos, los dragados, la pesca de arrastre ilegal, el efecto acumulativo del anclaje de embarcaciones, y el vertido de aguas depuradas deficientemente", y como amenazas se citan "el aumento de la presión demográfica y turística, que se ha intensificado durante los últimos años; la amenaza del cambio climático o la introducción de especies invasoras", entre otras.

Los proyectos que se presentan buscan la creación de campos de boyas ecológicos en Portals Vells y Portocolom, por lo que a Mallorca se refiere, y en el caso de Ibiza en Benirràs, Cala Bassa, Cala Salada, Es Xarco, Portinatx, Talamanca y Cala Vedella.

Estos nueve puntos quieren sumarse a la decena que ya ha impulsado el Ejecutivo autonómico, y que debían de suponer la existencia en las islas de alrededor de un millar de boyas para los fondeos ecológicos.

La conselleria del Mar señala el aumento de la presión turística / G. Bosch

Tensiones con el Ministerio

La construcción las citadas zonas de fondeo ecológico debía de ser desarrollada por el Ministerio, que además disponía de fondos europeos para ello, pero finalmente ha desistido de hacerlo por discrepancias con la Administración balear a la hora de gestionarlos, según ha venido denunciando Mercant, que ha lamentado que ahora sea Baleares la que tenga que hacerse cargo de un gasto que iba a ser pagado por la UE con unas ayudas que ahora se van a perder.

Pero además, el director general subraya que inicialmente esos campos de boyas debían quedar operativos durante este próximo verano, algo que ya va a ser imposible, con lo que eso implica en la pérdida de capacidad para poner coto a los fondeos irregulares que proliferan en las aguas de las islas y a los daños que se generan en las praderas de posidonia.