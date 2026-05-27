Todos los municipios de Mallorca cantarán la Balanguera este viernes: «Será la cantada más importante de nuestra historia»

La Obra Cultural Balear ha conseguido surfear entre la gran polarización y lograr que los partidos políticos escondan los cuchillos para sumarse a la gran cantada simultánea de 'La Balanguera', himno de Mallorca, este viernes 29 de mayo. Todos los municipios participarán, además de más de 300 entidades adheridas, entre corales, bandas de música y entidades locales, así como casi 250 centros educativos.

Así lo han anunciado desde la OCB en una rueda de prensa en Palma. "Hemos invitado a todos los mallorquines, sea cual sea su procedencia, ideología y lengua inicial. Queremos que todo el mundo se adhiera a un acto de mallorquinidad, donde todos nos podamos sentir identificados", ha explicado el presidente de la entidad, Antoni Llabrés.

Llabrés ha detallado que en algunos municipios la cantada tendrá lugar en más de un punto a la vez, como en Manacor, donde también se cantará en Porto Cristo, o en Marratxí, donde se realizará en hasta cuatro lugares distintos simultáneamente.

"Es un hito histórico para que todos puedan conocer el trabajo de Joan Alcover", ha añadido. ‘La Balanguera’ nació como poema de Joan Alcover, escrito entre finales de 1902 e inicios de 1903, y fue leído públicamente el 15 de febrero de 1903 en el Gran Hotel de Palma, durante un homenaje a Miquel Costa i Llobera. La música es de Amadeu Vives, y la pieza acabó convirtiéndose, décadas después, concretamente en 1996, en el himno oficial de Mallorca.

La iniciativa de la OCB se celebra el viernes 29 de mayo y tendrá dos momentos centrales: a las 12.00 horas, con la participación de centros educativos, y a las 20.00 horas, con cantadas populares en plazas y espacios públicos de los municipios de Mallorca. La entidad ha planteado la jornada como una celebración colectiva del centenario del estreno musicado de la obra.

Además, Llabrés asegura que personas que viven fuera de Mallorca ya han confirmado que cantarán a las 20.00 horas desde sus casas, así como en un acto en Barcelona en el Espai Mallorca.

Desde la entidad prevén la participación de decenas de miles de personas y confían en que se convierta en "la cantada más importante de la historia de Mallorca".

El viernes, de los patios a las plazas

La cantada de este viernes quiere llevar el himno de nuevo a la calle. Primero lo harán los alumnos y profesores de Mallorca, invitados a salir al patio a mediodía. Puedes consultar aquí todos los centros educativos que participan en la cantada.

Después, a las ocho de la tarde, la canción sonará en los pueblos y ciudades de la isla, con corales, bandas, asociaciones y vecinos. La OCB ha habilitado recursos y un mapa de actividades para que los municipios se sumen a la convocatoria. Puedes consultar aquí todos los pueblos que participan y las actividades organizadas en cada uno de ellos.

El objetivo es convertir el centenario del canto de ‘La Balanguera’ en una celebración popular, más allá de los actos institucionales.