Més deja en el aire su apoyo a Sánchez: "El PSOE no está asumiendo su responsabilidad y no ha hecho los deberes"

Més per Mallorca ha endurecido este martes su discurso contra el PSOE tras las nuevas informaciones relacionadas con la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal socialista de la calle Ferraz y ha dejado en el aire la continuidad de su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez.

El coordinador general de la formación ecosoberanista y portavoz en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha asegurado que el PSOE "no está asumiendo su responsabilidad de defender el buen nombre de las instituciones ni está depurando sus responsabilidades", en referencia a la investigación judicial que afecta al entorno socialista. Las declaraciones de Apesteguia han llegado después de que la UCO haya acudido a Ferraz para pedir información y recabar documentación dentro del denominado caso Leire, una operación que ha vuelto a disparar la presión política sobre el Ejecutivo central y sobre la mayoría parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez en el Congreso.

"Més está analizando toda la información que sale", ha afirmado el dirigente ecosoberanista, que ha admitido además un profundo malestar por la situación política generada en torno al Gobierno central. "No solo nos preocupa, sino que nos causa un rechazo muy importante que el Gobierno esté continuamente asediado por este tipo de informaciones", ha señalado.

Apesteguia también ha advertido además del desgaste institucional y democrático que, a su juicio, provocan estos casos: "Esto hace daño a la democracia". El portavoz de Més ha señalado directamente al PSOE como organización política por haber dado poder e influencia a las personas ahora investigadas judicialmente: "Quien colocó a estas personas y les dio capacidad de influencia fue el PSOE como organización política, así que más allá de apartarles, ha de responder ante la ciudadanía por su responsabilidad".

Preguntado expresamente sobre si el diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, debería replantearse el apoyo al Gobierno, Apesteguia ha evitado cerrar filas con el Ejecutivo y ha recordado que su formación ya había fijado límites claros respecto a la corrupción: "Hace un año ya hicimos un pronunciamiento claro: el límite era que hubiera financiación ilegal y pedíamos medidas extraordinarias para hacer frente a los casos de corrupción y que se crearan mecanismos a la altura para prevenirla". No obstante, el líder de los ecosoberanistas considera que el PSOE "no ha hecho los deberes, ni de autocrítica ni de autocorrección ni de mecanismos extraordinarios de prevención de la corrupción".

Apesteguia incluso ha cuestionado públicamente si los socialistas siguen mereciendo la confianza de los ciudadanos que les votaron en las últimas elecciones generales: "¿El PSOE cree que merece la confianza de quienes le votaron hace tres años y que está haciendo lo deseable para mantener esa confianza? Porque eso es responsabilidad del partido que gobierna".

El dirigente de Més ha evitado reclamar de forma explícita elecciones anticipadas, aunque ha admitido que actualmente no percibe voluntad política suficiente por parte del PSOE para recomponer la mayoría de investidura. "La voluntad de cualquier legislatura es acabarla, pero no veo voluntad de recuperar la mayoría de investidura, como tampoco veo voluntad de hacer políticas estructurales de cambio".

Apesteguia ha asegurado además que el problema actual no afecta únicamente al PSOE, sino al conjunto del modelo bipartidista español: "Queda demostrado que PP y PSOE, el bipartidismo, es el espacio donde anida la corrupción y son responsables del descrédito de la política".

En este sentido, ha criticado duramente el enfrentamiento político vivido en el Parlament balear entre populares y socialistas a cuenta de sus respectivos casos judiciales: "Lo que vivimos ayer en el pleno de PSOE y PP tirándose los casos de corrupción por la cabeza me dio profunda vergüenza, no sé por qué tenemos que ver este duelo para ver quién es más corrupto. Que el otro sea corrupto no significa que eso rebaje tu responsabilidad sobre la corrupción que tú has permitido".

Pese a las críticas, Apesteguia ha dejado abierta la puerta a mantener acuerdos parlamentarios con el Gobierno si sirven para impulsar determinadas medidas políticas. "Si hay posibilidad de hacer avanzar políticas en beneficio de los ciudadanos, Més ahí estará y actuaremos de forma coordinada con Sumar, IU, ERC, BNG, Compromís y Chunta", ha afirmado el dirigente, defendiendo que existe una mayoría política que "cree en la plurinacionalidad, en el progreso social y en la transparencia y dignidad de la política, que ahora mismo están muy cuestionadas por PSOE y PP".