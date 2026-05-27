Tráfico marítimo
Localizan a tres buques rusos en aguas del sur de Mallorca
Navegaban desde Port Said en demanda del Estrecho de Gibraltar cuando fueron localizados por el Buque de Acción Marítima ‘Rayo’
Localizan a tres buques rusos en aguas del sur de Mallorca, coincidiendo con su entrada en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) española.
Del Mediterráneo al Atlántico
El Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Rayo’, durante sus operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), ha llevado a cabo el seguimiento y monitorización de unidades de la Marina de la Federación Rusa (RFN) durante su tránsito por el mar Mediterráneo hacia el océano Atlántico.
En concreto, según ha comunicado el Estado Mayor de la Defensa (Emead) las unidades escoltadas eran una corbeta, una fragata y un buque de aprovisionamiento, que iban acompañando a dos mercantes durante su navegación hacia el oeste del Mediterráneo.
Desde el momento que fueron localizados, el BAM ‘Rayo’ mantuvo una vigilancia continua de los buques durante su tránsito por el mar de Alborán y el cruce del estrecho de Gibraltar, finalizando el seguimiento cuando los buques llegaron a la Zona Económica Exclusiva portuguesa.
Actuaciones de la Armada española
Estas actuaciones se enmarcan dentro de las misiones permanentes de la Armada orientadas a garantizar la seguridad marítima, preservar la libertad de navegación y contribuir a la disuasión colectiva dentro de la alianza atlántica.
El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.
Mando Operativo Marítimo
Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.
Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cúpula del Máster de Profesorado de la UIB dimite ante la reestructuración del título
- La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria
- Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: 'No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo
- Comercios y restaurantes de Mallorca sufren una caída del gasto que hacen los alemanes del 5% al 10%
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- La eliminación de Sucesiones en Baleares deja 34.000 beneficiados y 1.025 millones menos de recaudación
- La diferencia entre los colegios de Mallorca públicos y de pago en los viajes de estudio: capitales europeas o ciudades españolas
- Un constructor acusado de una estafa inmobiliaria en Mallorca: “No fue mi intención arruinar la vida de nadie”