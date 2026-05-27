Localizan a tres buques rusos en aguas del sur de Mallorca, coincidiendo con su entrada en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) española.

Del Mediterráneo al Atlántico

El Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Rayo’, durante sus operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), ha llevado a cabo el seguimiento y monitorización de unidades de la Marina de la Federación Rusa (RFN) durante su tránsito por el mar Mediterráneo hacia el océano Atlántico.

En concreto, según ha comunicado el Estado Mayor de la Defensa (Emead) las unidades escoltadas eran una corbeta, una fragata y un buque de aprovisionamiento, que iban acompañando a dos mercantes durante su navegación hacia el oeste del Mediterráneo.

Desde el momento que fueron localizados, el BAM ‘Rayo’ mantuvo una vigilancia continua de los buques durante su tránsito por el mar de Alborán y el cruce del estrecho de Gibraltar, finalizando el seguimiento cuando los buques llegaron a la Zona Económica Exclusiva portuguesa.

Actuaciones de la Armada española

Estas actuaciones se enmarcan dentro de las misiones permanentes de la Armada orientadas a garantizar la seguridad marítima, preservar la libertad de navegación y contribuir a la disuasión colectiva dentro de la alianza atlántica.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Mando Operativo Marítimo

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.