El letrado del Parlament ya advirtió a Le Senne que la bandera LGTBI debía colgarse en la fachada

Gabriel Le Senne se enfrentó a letrado major del Parlament, quien se opuso a que el presidente de la cámara balear trasladara a los tribunales su intento de que los jueces respaldaran su decisión de oponerse a colgar en el balcón del edificio público la bandera del movimiento LGTBI, con motivo del día del orgullo. El jurista defendía que por ley este símbolo debía colgarse en el balcón y así se lo comunicó al presidente de la Cámara, que optó por cumplir su recomendación.

Aunque no suele ser habitual, en este caso el jurista del Parlament se dirigió por escrito al Tribunal Superior de Justicia de Balears para advertir la"falta de jurisdicción y legitimación" de la Sala para pronunciarse sobre este asunto, entre otras cosas porque la colocación de la bandera venía respaldada por una propuesta no de ley, votada por la mayoría de partidos políticos con representación en el Parlament. De hecho, la mayoría de la Mesa del Parlament, salvo Le Senne que votó en contra, mostró su apoyo a que esta bandera que representa el apoyo a los homosexuales fuera colocada en uno de los balcones de la cámara balear, tal como así se hizo, aunque al líder de Vox no le agradara.

Al tratarse de una ley, la sala administrativa del TSJB no puede pronunciarse, al. Por eso, el tribunal balear ha rechazado la demanda que planteó Le Senne, que contó con el apoyo de su partido Vox, precisamente por la falta de jurisdicción.

El presidente del Parlament, por su condición de jurista, debía conocer que el apoyo explícito de la cámara al movimiento LGTBI se plasmaba a través de una norma aprobada por la mayoría de los partidos políticos y solo el Constitucional podía pronunciarse sobre el contenido de esta ley. Por ello, Vox buscó otra estrategia legal, que consistía en alegar que su negativa a que se colgara esta bandera se justificaba por interés "en defender la gestión patrimonial del Parlament".

Los jueces administrativos de Baleares tienen limitadas sus competencias cuando se trata de temas que afectan al Parlament. Solo pueden pronunciarse sobre materias de personal, administración o gestión patrimonial. Por esta razón, el TSJB no ha querido ni siquiera entrar en el fondo en la demanda impulsada por Le Senne, porque la polémica no tiene nada que ver con la gestión administrativa de la cámara baja. El líder de Vox pretendía que los jueces respaldaran una postura personal que venía refrendada por una votación de los diputados con representación en el Parlament. Se puede recurrir esta votación, como recuerda el auto, pero no ante el TSJB, sino ante el Tribunal Constitucional.

De esta manera, los jueces de Baleares respaldan la posición del letrado mayor mayor del Parlament, que opuso a que el presidente de la Cámara pudiera prohibir la exhibición de la bandera que muestra su apoyo al movimiento homosexual. Le Senne denunció en su momento que este apoyo de la mayoría suponía la ruptura de un acuerdo de los partidos políticos, que habían decidido que únicamente se expondrían las banderas oficiales y la del colectivo homosexual no lo era. Y remató su argumento asegurando que la bandera LGTBI no representaba a todo el colectivo, sino únicamente a una parte.

Le Senne no tendrá más remedio este año que aceptar que se vuelva a colgar la bandera el día del orgullo, sobre todo tras este último pronunciamiento de los jueces del TSJB.