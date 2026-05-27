Presentan la fundación Jaume Santandreu: "Su labor contra la marginación en Mallorca debe continuar"

El próximo domingo se cumple un año de la muerte de Jaume Santandreu, el activista que dedicó su vida al sacerdocio, a la defensa de los marginados de Mallorca y la defensa de nuestra cultura y de la lengua catalana a través de la literatura. Y con motivo de este primer aniversario esta tarde se ha presentado en Can Alcover, en Palma, la fundación Jaume Santandreu i Sureda, que estará presidida por su marido, Miquel Àngel Castell.

Además de la fundación, también se ha presentado una obra inédita del escritor, que recoge un conjunto de poemas que escribió en la última etapa de su vida. Cuenta a través de la poesía el sentimiento que tuvo tras dar la vuelta al mundo, acompañado de su marido, y el dolor interior que le causó que le acusaran de quitar el dinero de los pobres para sufragar esta aventura. La obra se titula La mar esgarrifa rampes. La edita Lleonard Muntaner.

Además de Castell también ha presentado la nueva fundación el presidente de la asociación Can Gazà, Jaume Mateu Martí, que fue uno de los mejores amigos de Santandreu, que le acompañó hasta los últimos momentos de su vida.

Santandreu nació en Manacor y será en esta ciudad donde estará ubicada la fundación que pretende que no se olvide la labor y la amplia obra literaria que realizó durante su larga trayectoria.

El sacerdote, que abandonó en 2010 la iglesia y que después proclamó públicamente su homosexualidad, dedicó su labor religiosa a la defensa y a la protección de las personas más marginadas de Mallorca. En el año 1976 creó la Sapiència y su último proyecto fue Can Gazà, donde precisamente decidió morir acompañado de sus personas más próximas. Entre ambas iniciativas también impulsó otros proyectos sociales, como el albergue de transeuntes de Can Pere Antoni, el Hospital de Nit, el centro Puig de Bou, la asociación es Refugi, la Placesa o Cas Carrilano. Todo fueron iniciativas para que las personas marginadas tuvieran un lugar para dormir y un lugar en una mesa para poder alimentarse.

El domingo se cumplirá un año de la muerte de Jaume Santandreu / .

El esposo de Santandreu, que se mostró muy emocionado durante la presentación, quiso lanzar el mensaje de que su marido ya no estaba presente, pero su trayectoria, su labor social y su obra literaria seguía muy viva. “Nos casamos por un profundo amor. Parece mentira que una sola persona haya podido hacer tantas cosas”. Castell recordó la obsesión para luchar contra la marginalidad que marcó la trayectoria de Jaume Santandreu. “Siempre tuvo una cama para que un pobre pudiera acostarse”.

En la presentación se detallaron las finalidades que marcarán el trabajo de la fundación. Se pretende conservar, gestionar, investigar, promocionar y sobre todo divulgar tanto la obra social, como literaria de Santandreu. También se trabajará para conservar, mantener y mejorar el fondo documental del escritor. Otro propósito será el de difundir el legado literario y las aportaciones del antiguo sacerdote a la labor de exclusión social en Mallorca. Y, al mismo tiempo, también se promocionará el trabajo de investigación en el campo de la exclusión social a través de la creación de los recursos más adecuados en cada momento. “Jaume no habría querido que nos quedáramos con los brazos cruzados y no siguiéramos luchando contra la marginación”, señaló su marido.

Jaume Mateu defendió que la labor de Santandreu debe continuarse y debido a ello es necesario que el centro de Can Gazà siga abierto y continúe atendiendo a las personas marginadas. “Can Gazà no puede cerrarse porque representa la dignidad de las personas”.