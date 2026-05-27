CCOO y UGT firman el convenio de la madera en Baleares con una subida salarial del 6 % en 2026

Los sindicatos CCOO y UGT han firmado el nuevo convenio colectivo del sector de la madera de Baleares tras un proceso de negociación marcado por la movilización de la plantilla, que ha respaldado mayoritariamente un acuerdo que supondrá un aumento salarial del 16,5 %.

El nuevo convenio contempla incrementos salariales del 6 % para 2026 y del 3,5 % anual para los años 2027, 2028 y 2029, además de una indemnización por pérdida de poder adquisitivo, una de las principales reivindicaciones sindicales durante la negociación.

En un comunicado, CCOO del Hábitat Illes Balears ha valorado la alta participación de los trabajadores durante el proceso y ha destacado que el resultado refleja tanto la voluntad de avanzar como el debate interno existente sobre el alcance de las mejoras pactadas.

El acuerdo también incorpora mejoras en las indemnizaciones por accidente y en las condiciones básicas de los centros de trabajo, avances que, según el sindicato, han sido posibles gracias a la presión y movilización sostenida del sector.

El secretario de Organización de CCOO del Hábitat de Illes Balears, Miguel Pardo, ha señalado que estos logros responden al “compromiso con la defensa de unas condiciones laborales dignas” mostrado por los trabajadores, cuya implicación ha sido clave en el desarrollo de las negociaciones.

No obstante, el sindicato considera que el convenio podría haber ido más allá en aspectos relevantes, como la eliminación del complemento absorbible y compensable, una medida que CCOO ha defendido para garantizar que futuras subidas salariales se reflejen de forma efectiva en las nóminas.

En este sentido, la organización ha subrayado que continuará trabajando para lograr nuevos avances en próximas negociaciones, especialmente en materia de derechos laborales y poder adquisitivo, pese a respetar la decisión adoptada democráticamente por la plantilla.

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CCOO del Hábitat ha reafirmado así su compromiso con la mejora progresiva de las condiciones laborales en el sector de la madera en Baleares.