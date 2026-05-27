Cambios en la PAU 2026 en Mallorca: fechas, novedades e inteligencia artificial

Cuenta atrás para la selectividad en Baleares. Miles de estudiantes apuran los últimos días de estudio antes de enfrentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de la UIB. Aquí tienes un resumen con la información más relevante de cara a realizar las PAU la próxima semana:

Días de examen

Este año, los mallorquines deberán someterse a la prueba de selectividad los días 2, 3 y 4 de junio, es decir, del martes al jueves de la semana que viene.

Cómo saber dónde te examinas

A partir de hoy, 27 de mayo, los alumnos ya pueden consultar el lugar exacto donde deberán realizar el examen de selectividad. Se puede acceder a la información a través de la web UIBdigital.

Estos son los puntos de examen en Mallorca:

Campus universitario

Polideportivo de Alcúdia

Fábrica Ramis de Inca

IES Manacor

CEP Manacor

Espai 36 de Sant Llorenç

Horario de los exámenes

La UIB también ha compartido el horario de los exámenes de las PAU con la hora exacta de las pruebas de cada asignatura. Consultalo aquí:

Horario de los exámenes de la PAU este 2026 Horario de los exámenes de la PAU este 2026

Novedad: Refuerzo contra el fraude académico

La Universitat de les Illes Balears (UIB), junto con la Conselleria de Educación y Universidades, incorporará este año detectores de radiofrecuencia en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con el objetivo de reforzar el control contra el fraude académico y evitar el uso de dispositivos electrónicos durante los exámenes.

La medida se presentó el pasado lunes 18 de mayo en un acto celebrado en la UIB, en el que participó el director general de Universidades, Búsqueda y Estudios Artísticos Superiores, Sebastià Massanet; y la vicerrectora de Estudiantes de la UIB, Cristina Moreno. Ambos defendieron la necesidad de adaptar las pruebas a las nuevas realidades tecnológicas y garantizar la igualdad de condiciones entre todos los estudiantes.