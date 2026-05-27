Beso Beach Mallorca: El sabor del verano en la playa de Palmanova
El chiringuito ubicado en Zel Mallorca es un paraíso de gastronomía vasco-mediterránea y camas balinesas sobre la playa
Beso Beach Mallorca afronta la temporada como uno de los chiringuitos más reconocibles de Mallorca. Ubicado en el hotel Zel Mallorca, frente a la playa de Palmanova, el establecimiento mantiene una fórmula que combina cocina vasco-mediterránea, música, servicio de playa y un ambiente pensado para disfrutar del día junto al mar sin renunciar a la comodidad del hotel.
El emplazamiento es una parte esencial de la experiencia. Palmanova cuenta con una amplia playa de arena blanca y aguas cristalinas, un entorno que permite a Beso Beach Mallorca trabajar con uno de sus grandes rasgos de identidad: las mesas con los pies en la arena. El espacio dispone de sala cubierta, zona exterior, piscina, mojitería y áreas de descanso, lo que facilita distintos momentos a lo largo de la jornada, desde una comida frente al mar hasta una tarde de cócteles y música.
Cocina vasco-mediterránea
La gastronomía sigue siendo uno de los pilares del proyecto. Su carta mantiene una cocina de corazón vasco-mediterráneo, basada en producto de calidad y en recetas pensadas para compartir. En la propuesta conviven platos marineros, arroces, carnes y elaboraciones informales, siempre con una clara vocación de disfrute. Entre las referencias asociadas al establecimiento figuran el arroz de carabineros, el txuletón de vaca vieja bilbaína, las rabitas de bogavante o los mejillones.
El espíritu mediterráneo de Zel Mallorca
El vínculo con Zel Mallorca refuerza una idea de bienestar muy presente en el conjunto. El hotel, concebido bajo el sello Born in the Med, se sitúa junto a una playa amplia y luminosa, en un entorno que favorece una experiencia de descanso, gastronomía y ocio. Beso Beach Mallorca encaja en esa filosofía con una propuesta que celebra la vida al aire libre desde un tono cuidado, pensado tanto para clientes alojados como para visitantes externos.
El tardeo como experiencia
La música tiene también un peso destacado. Durante el horario de comida, los DJs residentes acompañan el servicio y contribuyen a crear un ambiente animado, especialmente vinculado al tardeo. La idea no es solo comer, sino prolongar la sobremesa, tomar un cóctel y disfrutar del entorno con una selección musical que forma parte de la identidad del chiringuito.
Para quienes buscan una experiencia más reservada, Beso Beach Mallorca ofrece camas balinesas con reserva previa, una opción pensada para disfrutar de la piscina y del área de descanso con consumición canjeable en snacks y bebidas. El establecimiento incorpora además servicios orientados a facilitar la visita, como el acceso para clientes que llegan en barco mediante servicio de dingui y la opción take away para quienes prefieren llevarse una bebida saludable o un snack.
Beso Beach Mallorca es, con todo, un destino completo frente al mar, más que un simple chiringuito de temporada. Su combinación de ubicación, cocina, música y servicios lo consolida como una parada destacada para quienes buscan disfrutar de Palmanova con una experiencia organizada, cómoda y fiel al espíritu mediterráneo.
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