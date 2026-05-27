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El Govern entrega las Banderas Azules 2026: estas son todas las playas de Mallorca que han recibido el distintivo

El Govern entrega las Banderas Azules 2026 y destaca la mejora ambiental de los puertos y playas de Baleares

El Govern entrega las Banderas Azules 2026 y destaca la mejora ambiental de los puertos y playas de Baleares.

El Govern entrega las Banderas Azules 2026 y destaca la mejora ambiental de los puertos y playas de Baleares. / CAIB

EP

PALMA

El Govern ha entregado este miércoles las Banderas Azules 2026 a los municipios e instalaciones que han recibido este distintivo.

El Port de Sóller ha acogido el acto, presidido por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y con la participación del presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Palacios; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, y representantes de los distintos municipios e instalaciones galardonadas.

En esta edición, PortsIB ha recuperado las Banderas Azules de los puertos de Sóller y Portocolom, que se suman a los puertos de la Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera y Ciutadella, hasta alcanzar un total de cinco distinciones en puertos de gestión directa en 2026.

Este reconocimiento consolida el compromiso del ente público con la calidad ambiental, la seguridad y la mejora continua de las instalaciones portuarias.

Paralelamente, también se han entregado las Banderas Azules correspondientes a las playas galardonadas en las Islas, que este año suman un total de 33 arenales distinguidos, uno más que el año anterior, manteniendo la tendencia de calidad y sostenibilidad del litoral balear.

Durante el acto, el conseller Lafuente ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, técnicos, gestores y ciudadanía para preservar el litoral y garantizar espacios seguros, accesibles y sostenibles.

El conseller ha subrayado que estos reconocimientos "reflejan una gestión rigurosa y una apuesta clara por la sostenibilidad y la protección del medio marino", y ha puesto en valor el trabajo de los equipos que trabajan día a día en los puertos y playas del archipiélago.

La Bandera Azul, otorgada por Adeac, es un distintivo que reconoce el cumplimiento de criterios exigentes en calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios y educación ambiental, tanto en playas como en instalaciones portuarias.

Con estas distinciones, Baleares suma 14 Banderas Azules en puertos y 33 playas reconocidas, consolidando su posición como una de las comunidades con más reconocimientos ambientales.

Estos son los municipios y las playas que tienen bandera azul en Mallorca

Alcúdia

  • Alcúdia

Andratx

  • Sant Elm

Felanitx

  • Cala Marçal
  • Cala Sa Nau
  • Porto Colom (Platja S’Arenal)

Muro

  • Muro

Palma

  • Cala Estancia
  • Cala Major
  • Ciutat Jardí

Pollença

  • Cala Barques
  • Cala Molins
  • Formentor

Sant Llorenç des Cardassar

  • Cala Millor (Cala Nau)
  • Sa Coma

Santa Margalida

  • Can Picafort
  • Son Bauló
  • Son Serra

Santanyí

  • Cala Mondragó (Sa Font de n’Alís)
  • S’Amarador

Ses Salines

  • Es Port-Es Dolç

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