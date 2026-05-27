El Govern entrega las Banderas Azules 2026: estas son todas las playas de Mallorca que han recibido el distintivo

El Govern ha entregado este miércoles las Banderas Azules 2026 a los municipios e instalaciones que han recibido este distintivo.

El Port de Sóller ha acogido el acto, presidido por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y con la participación del presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Palacios; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, y representantes de los distintos municipios e instalaciones galardonadas.

En esta edición, PortsIB ha recuperado las Banderas Azules de los puertos de Sóller y Portocolom, que se suman a los puertos de la Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera y Ciutadella, hasta alcanzar un total de cinco distinciones en puertos de gestión directa en 2026.

Este reconocimiento consolida el compromiso del ente público con la calidad ambiental, la seguridad y la mejora continua de las instalaciones portuarias.

Paralelamente, también se han entregado las Banderas Azules correspondientes a las playas galardonadas en las Islas, que este año suman un total de 33 arenales distinguidos, uno más que el año anterior, manteniendo la tendencia de calidad y sostenibilidad del litoral balear.

Durante el acto, el conseller Lafuente ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, técnicos, gestores y ciudadanía para preservar el litoral y garantizar espacios seguros, accesibles y sostenibles.

El conseller ha subrayado que estos reconocimientos "reflejan una gestión rigurosa y una apuesta clara por la sostenibilidad y la protección del medio marino", y ha puesto en valor el trabajo de los equipos que trabajan día a día en los puertos y playas del archipiélago.

La Bandera Azul, otorgada por Adeac, es un distintivo que reconoce el cumplimiento de criterios exigentes en calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios y educación ambiental, tanto en playas como en instalaciones portuarias.

Con estas distinciones, Baleares suma 14 Banderas Azules en puertos y 33 playas reconocidas, consolidando su posición como una de las comunidades con más reconocimientos ambientales.

Estos son los municipios y las playas que tienen bandera azul en Mallorca

Alcúdia

Alcúdia

Andratx

Sant Elm

Felanitx

Cala Marçal

Cala Sa Nau

Porto Colom (Platja S’Arenal)

Muro

Muro

Palma

Cala Estancia

Cala Major

Ciutat Jardí

Pollença

Cala Barques

Cala Molins

Formentor

Sant Llorenç des Cardassar

Cala Millor (Cala Nau)

Sa Coma

Santa Margalida

Can Picafort

Son Bauló

Son Serra

Santanyí

Cala Mondragó (Sa Font de n’Alís)

S’Amarador

Ses Salines

Es Port-Es Dolç

Son Servera