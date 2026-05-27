El Govern entrega las Banderas Azules 2026: estas son todas las playas de Mallorca que han recibido el distintivo
El Govern entrega las Banderas Azules 2026 y destaca la mejora ambiental de los puertos y playas de Baleares
El Govern ha entregado este miércoles las Banderas Azules 2026 a los municipios e instalaciones que han recibido este distintivo.
El Port de Sóller ha acogido el acto, presidido por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y con la participación del presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Palacios; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, y representantes de los distintos municipios e instalaciones galardonadas.
En esta edición, PortsIB ha recuperado las Banderas Azules de los puertos de Sóller y Portocolom, que se suman a los puertos de la Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera y Ciutadella, hasta alcanzar un total de cinco distinciones en puertos de gestión directa en 2026.
Este reconocimiento consolida el compromiso del ente público con la calidad ambiental, la seguridad y la mejora continua de las instalaciones portuarias.
Paralelamente, también se han entregado las Banderas Azules correspondientes a las playas galardonadas en las Islas, que este año suman un total de 33 arenales distinguidos, uno más que el año anterior, manteniendo la tendencia de calidad y sostenibilidad del litoral balear.
Durante el acto, el conseller Lafuente ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, técnicos, gestores y ciudadanía para preservar el litoral y garantizar espacios seguros, accesibles y sostenibles.
El conseller ha subrayado que estos reconocimientos "reflejan una gestión rigurosa y una apuesta clara por la sostenibilidad y la protección del medio marino", y ha puesto en valor el trabajo de los equipos que trabajan día a día en los puertos y playas del archipiélago.
La Bandera Azul, otorgada por Adeac, es un distintivo que reconoce el cumplimiento de criterios exigentes en calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios y educación ambiental, tanto en playas como en instalaciones portuarias.
Con estas distinciones, Baleares suma 14 Banderas Azules en puertos y 33 playas reconocidas, consolidando su posición como una de las comunidades con más reconocimientos ambientales.
Estos son los municipios y las playas que tienen bandera azul en Mallorca
Alcúdia
- Alcúdia
Andratx
- Sant Elm
Felanitx
- Cala Marçal
- Cala Sa Nau
- Porto Colom (Platja S’Arenal)
Muro
- Muro
Palma
- Cala Estancia
- Cala Major
- Ciutat Jardí
Pollença
- Cala Barques
- Cala Molins
- Formentor
Sant Llorenç des Cardassar
- Cala Millor (Cala Nau)
- Sa Coma
Santa Margalida
- Can Picafort
- Son Bauló
- Son Serra
Santanyí
- Cala Mondragó (Sa Font de n’Alís)
- S’Amarador
Ses Salines
- Es Port-Es Dolç
Son Servera
- Cala Millor
- Es Ribell
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