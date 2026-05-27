Baleares es la tercera comunidad con menos enfermeras por habitante

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) ha advertido de que Baleares sigue situándose por debajo de la media estatal en número de enfermeras por habitante, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que sitúan al archipiélago como la tercera comunidad con menor número de profesionales de enfermería por habitante. La organización reclama medidas "urgentes" para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y mejorar las condiciones laborales de las profesionales.

De acuerdo con la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados de 2025, Baleares cuenta con una ratio de 6,25 enfermeras por cada 1.000 habitantes. La media estatal se sitúa en 7,22 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que comunidades como Cantabria (9,45), Navarra (8,97) y País Vasco (8,91) presentan cifras considerablemente superiores.

Ante estos datos, el COIBA insiste en que disponer de ratios adecuadas es clave para garantizar cuidados "seguros y de calidad", además de favorecer condiciones laborales que permitan a las enfermeras desarrollar plenamente sus competencias profesionales.

La presidenta de la entidad, Maria José Sastre, ha señalado que el déficit estructural de enfermeras en Baleares dificulta responder "en las mejores condiciones" a las necesidades sanitarias actuales y futuras. En este sentido, el colegio profesional reclama un plan estratégico orientado a aumentar el número de enfermeras y a captar y retener talento, especialmente ante retos como el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la presión asistencial.

El comunicado coincide además con la publicación de un estudio liderado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), difundido en la revista Journal of Nursing Management, que analiza la intención de abandono de la profesión entre enfermeras en España. Según la investigación, factores como la temporalidad en la contratación y la omisión de cuidados por falta de tiempo influyen en que muchas profesionales se planteen dejar la profesión.

El estudio apunta que Baleares presenta una incidencia especialmente elevada en esta tendencia, asociada a diferencias en estabilidad laboral, reconocimiento profesional y condiciones de trabajo respecto a otros territorios.

Desde el COIBA sostienen que la falta de enfermeras no solo repercute en la calidad asistencial, sino también en el bienestar de las propias profesionales. Entre las medidas que consideran necesarias figuran ofrecer mayor estabilidad laboral, contratos de larga duración, más reconocimiento profesional y oportunidades de desarrollo, además de mejorar las ratios de personal para garantizar una atención sanitaria de calidad.