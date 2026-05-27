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Baleares prepara a sus funcionarios para la Inteligencia Artificial: el Govern destina 150.000 euros a cursos de formación digital

La EBAP abre hasta el 9 de junio las inscripciones para cursos que reforzarán las habilidades digitales y de gestión de los empleados públicos en 2026

Una persona usa la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT en el ordenador.

Una persona usa la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT en el ordenador. / Europa Press

EFE

Palma

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha abierto el plazo de inscripción hasta el 9 de junio para las acciones formativas del segundo semestre de 2026 dirigidas al personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma con cursos sobre IA, accesibilidad y competencias digitales. Los cursos disponen de un presupuesto de 149.533 euros e incluyen actividades orientadas a reforzar las competencias profesionales, digitales y de gestión de los empleados públicos, ha informado la Conselleria de Presidencia.

La EBAP aporta 414.560 euros, mientras que las entidades locales destinarán 183.458 euros. Entre las principales novedades destacan cursos sobre el nuevo Reglamento europeo de inteligencia artificial, accesibilidad universal en espacios y servicios públicos, habilidades comunicativas, gestión de conflictos y sistemas internos de información de la CAIB.

La oferta también incorpora itinerarios específicos de administración electrónica, profesionalización de la atención a la ciudadanía, programas de formación directiva, jornadas divulgativas y acciones formativas en igualdad de género.

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Por otro lado, el mes que viene comenzarán las primeras acciones formativas del programa especializado en herramientas Microsoft, al que la EBAP ha destinado 645.829 euros. En total, se prevé formar a 8.490 alumnos.

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