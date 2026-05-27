Autoridad Portuaria avanza en la transformación del puerto de Palma para integrarlo con la ciudad

La Autoridad Portuaria de Baleares continúa impulsando la transformación del puerto de Palma como uno de los grandes pilares de su estrategia para los próximos años. Los objetivos son mejorar la conectividad de las islas y avanzar hacia un modelo más abierto, accesible y útil para los ciudadanos.

El Plan Maestro de Integración puerto-ciudad, que afectará a unos 400.000 metros cuadrados y prevé mejorar la movilidad, abrir recorridos peatonales y reducir barreras entre puerto y ciudad.

Algunas de las actuaciones ya son visibles, como la reforma del Passeig Marítim, la modernización de las instalaciones del Club de Mar o la creación de una nueva zona industrial en el dique del Oeste.

La reordenación contempla cuatro líneas. La primera busca optimizar el tráfico de mercancías y pasajeros, que se concentrará en el muelle de Poniente, los muelles Comerciales y el dique del Oeste.

La segunda línea, reforzar la industria náutica, con el dique como centro neurálgico.

El muelle de Poniente centralizará la actividad crucerística para mejorar la experiencia de visitantes y residentes.

Y para integrar puerto y ciudad, los muelles se transformarán en espacios accesibles, con zonas verdes, áreas recreativas y usos sociales, culturales y educativos. Se prevén equipamientos como el nuevo centro de Formación Profesional Dual Náutico-Pesquero, una escuela municipal de vela y piragüismo y espacios vinculados a la innovación, el conocimiento y la investigación marina.

La dimensión del proyecto ha despertado el interés local, nacional e internacional. Trece equipos, integrados por 42 empresas, aspiran a participar en el diseño del futuro Plan Maestro. Las candidaturas deberán plantear soluciones viables desde el punto de vista técnico y económico, y capaces de generar retorno ciudadano, mejorar el paisaje y ordenar los usos portuarios con criterios de sostenibilidad.

Todo este cambio tiene siempre muy presente el nuevo enfoque de las instalaciones náutico-deportivas para que sean algo más que concesiones de actividad náutica, reforzando la faceta de los clubes y marinas como espacios capaces de fomentar la formación, el deporte base, la educación ambiental y el acceso al mar. La APB defiende que el futuro del sector pasa por proyectos que generen valor social y refuercen el vínculo entre el puerto y su entorno.

Una cita clave

Este contexto centrará gran parte del XX Symposium sobre puertos deportivos, que se celebrará mañana jueves y el viernes 29 de mayo en la sede de la APB, en el Moll Vell. El foro reunirá a Puertos del Estado, autoridades portuarias, administraciones, clubes y operadores privados para analizar el futuro de los puertos deportivos.