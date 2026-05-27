Autismo Mallorca reclama apoyos reales para familias y un modelo específico para adultos con TEA severo

La asociación Ningún Niño Sin Terapia/Autismo Mallorca ha presentado cuatro propuestas dirigidas a administraciones públicas y partidos políticos para que se tengan en cuenta en futuras políticas sociales y programas electorales. La entidad denuncia la falta de recursos para personas con autismo severo y grandes necesidades de apoyo, sobre todo cuando termina la etapa educativa. Desde la asociación, explican que muchas familias “viven con incertidumbre por el futuro de sus hijos” y reclaman medidas que garanticen apoyos reales, continuidad asistencial y más recursos adaptados.

La primera propuesta plantea crear un programa piloto de apoyos en domicilio, asistencia personal y respiro familiar. El objetivo es ofrecer ayuda tanto en casa como fuera de ella a menores y jóvenes con grandes necesidades de apoyo. Desde la entidad, aseguran que muchas familias asumen “cuidados permanentes prácticamente solas”, algo que termina provocando desgaste emocional, físico y económico. Cabe destacar que este modelo ya ha sido implantado en la Comunidad Valenciana, por lo que la Asociación busca adaptarlo en Baleares para que los niños autistas "dispongan de los recursos suficientes para así tener el mejor futuro posible".

Otra de las medidas es el llamado 'Modelo 21+ Mallorca', pensado para evitar que las personas autistas se queden sin alternativas al acabar la etapa escolar. La propuesta incluye un centro de día especializado, formación ocupacional, empleo con apoyo y viviendas adaptadas con supervisión profesional. La asociación considera que ahora mismo existe "un vacío importante" cuando los jóvenes salen del sistema educativo.

La tercera iniciativa apuesta por crear un modelo residencial específico para adultos autistas, diferente al sistema generalista actual. La entidad defiende pequeñas unidades de convivencia, espacios adaptados, salas sensoriales y apoyos personalizados para evitar ingresos en recursos que no cubren las necesidades reales de las personas con TEA severo.

Por último, la asociación pide modificar la normativa del CUME, la prestación destinada al cuidado de menores con enfermedades graves. Reclaman que esta ayuda no desaparezca automáticamente al cumplir cierta edad si sigue existiendo una necesidad de cuidados permanentes. También piden flexibilizar el requisito de hospitalización previa, especialmente en casos de menores autistas severos no verbales, donde un ingreso puede ser contraproducente.

Asimismo, desde Ningún Niño Sin Terapia/Autismo Mallorca insisten en que el sistema actual deja muchos vacíos y que las familias no pueden seguir afrontando solas cuidados permanentes sin apoyo suficiente. Por este motivo, la entidad ha pedido crear mesas de trabajo con administraciones, responsables políticos y asociaciones para abordar estas necesidades de forma coordinada y convertirlas en medidas reales relacionadas con dependencia, discapacidad y servicios sociales.