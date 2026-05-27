El alto coste de la vida empuja a 80 enfermeras a dejar Baleares hasta mayo, según Satse

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado este miércoles que 80 enfermeras han abandonado Baleares entre el 1 de enero y el 15 de mayo como consecuencia del elevado coste de la vida en las islas.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que, según sus datos sobre movilidades, el archipiélago sigue perdiendo enfermeras por la dificultad para acceder a una vivienda, el elevado coste de la vida y unas condiciones laborales que no resultan suficientemente atractivas para retener a las profesionales.

“Estamos perdiendo enfermeras a un ritmo que no podemos permitirnos. Cada vez son más las profesionales que deciden continuar su carrera fuera de Baleares porque encuentran mejores oportunidades y una mayor calidad de vida”, ha afirmado Jorge Tera, secretario general de Satse en Baleares.

En este contexto, el sindicato continúa reclamando la implantación de un plus de difícil cobertura para Mallorca, con el objetivo de atraer y fidelizar a profesionales sanitarios.

Como parte de esta campaña, Satse entregó recientemente más de 3.000 firmas al IB Salut para exigir medidas urgentes que compensen el elevado coste de vida y tiene pensado intensificar la campaña de cara al otoño si no se obtiene respuesta y compromiso de actuación inmediata por parte de la conselleria de Salut.

El sindicato ha señalado que se trata de un problema reconocido por el propio Ministerio de Sanidad y que la preocupación de Satse coincide con los últimos estudios impulsados por la institución.

El informe sobre necesidades de enfermeras concluye que España necesita alrededor de 100.000 profesionales para alcanzar la ratio media de la Unión Europea.

Además, casi el 40% de las enfermeras manifiesta intención de abandonar la profesión en la próxima década.

En el caso de Baleares, la situación es especialmente preocupante, ya que el archipiélago necesitaría alrededor de 3.000 profesionales más para acercarse a los estándares europeos.