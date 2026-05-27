El 93% de los ciudadanos de Baleares ya nota en casa el impacto económico de la guerra en Irán: ocho de cada diez percibe pérdida de poder adquisitivo

El primer estudio del nuevo sistema de Estudis d’Opinió Illes Balears revela una preocupación generalizada por las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán. El transporte, el turismo y el comercio aparecen como los sectores que los ciudadanos consideran más amenazados.

El conflicto bélico ya tiene consecuencias perceptibles en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los residentes de Baleares. Así lo refleja la primera encuesta, impulsada por el Govern y financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible, que concluye que el 93% de los ciudadanos percibe ya un impacto económico directo en su hogar derivado del conflicto internacional.

El estudio, realizado por IBES entre el 6 y el 13 de mayo de 2026 mediante 1.566 encuestas online distribuidas entre Palma, Part Forana, Menorca y Pitiusas, muestra una percepción de preocupación económica prácticamente transversal entre toda la población, sin diferencias significativas entre sexos, franjas de edad o zonas geográficas.

Preocupación por la estabilidad internacional

El conflicto genera una fuerte inquietud geopolítica entre la ciudadanía balear. El 66% asegura estar muy o bastante preocupado por la estabilidad internacional. Otro 22% expresa una preocupación moderada, mientras que solo un 7% dice preocuparse poco y apenas un 2% asegura no estar preocupado.

La preocupación humanitaria todavía es ligeramente superior. El 69% de los encuestados manifiesta estar muy o bastante preocupado por el impacto de la guerra sobre la población civil. Otro 19% muestra una preocupación moderada, frente a un 7% que asegura preocuparse poco.

Más temor por la economía española que por la balear

Uno de los elementos más llamativos del estudio es que los ciudadanos muestran una mayor preocupación por el impacto del conflicto sobre la economía española en general que sobre la economía específica de Baleares.

El 70% de los residentes afirma estar muy o bastante preocupado por las consecuencias sobre la economía española. Otro 21% expresa una preocupación moderada, mientras que solo un 6% asegura tener poca preocupación.

En cambio, la preocupación por la economía balear desciende hasta el 61%. Un 26% afirma estar muy preocupado y un 35% bastante. Además, un 24% expresa una preocupación moderada, un 10% poca preocupación y un 2% ninguna. El propio informe subraya explícitamente que "los residentes están menos preocupados por la economía de las Illes Balears que por la economía española".

El encarecimiento de la vida golpea ya a nueve de cada diez hogares

El estudio refleja con claridad que la percepción dominante entre la ciudadanía es la de un fuerte incremento del coste de vida asociado al conflicto internacional. El 71% de los encuestados detecta un encarecimiento de los suministros básicos como electricidad, gas o agua.

El 70% percibe un aumento de los combustibles y el 69% asegura haber notado una subida en alimentos, bebidas y productos de limpieza. Además, el 23% afirma experimentar dificultades para pagar la hipoteca. Solo un 4% sostiene que no ha notado cambios en su vida cotidiana.

La sensación de deterioro económico es igualmente masiva cuando se pregunta por el poder adquisitivo. El 83% de los ciudadanos considera que la guerra ha tenido efectos negativos sobre su capacidad económica. El principal efecto detectado es la pérdida de capacidad de ahorro, mencionada por el 53% de los encuestados. Además, el 45% asegura tener ahora menos capacidad para realizar actividades de ocio, viajes o consumo no esencial.

Otro 42% reconoce más dificultades para llegar a final de mes y el 22% afirma tener menos capacidad para mantener gastos básicos o imprevistos. Frente a ello, solo un 14% asegura no haber notado cambios en su vida cotidiana.

Más transporte público y menos vehículo privado

El conflicto también empieza a modificar hábitos de movilidad. El 63% de los residentes asegura que la situación internacional ha provocado cambios en su manera de desplazarse diariamente.

El 37% afirma utilizar menos el vehículo privado, mientras que un 35% asegura haber incrementado el uso del transporte público. Además, el 25% declara recurrir más a la movilidad activa, como caminar o desplazarse en bicicleta. Pese a ello, un 33% sostiene que no ha cambiado sus hábitos de transporte.

Los ciudadanos sitúan al transporte y al turismo como los sectores más amenazados. Los encuestados consideran que el transporte será el sector económico más afectado en Baleares por la guerra y la crisis derivada del conflicto. Así lo señala el 59% de los ciudadanos. En segundo lugar aparece el turismo, citado por el 50% de los participantes, seguido por el comercio, con un 35%.

A continuación figuran la industria, mencionada por el 26%; la agricultura, ganadería y pesca, con un 21%; la restauración, con un 19%; y la construcción, con un 16%. En porcentajes mucho menores aparecen la tecnología y la innovación, con un 5%; mientras que un 3% considera que no habrá sectores afectados. Un 2% menciona otros ámbitos y otro 2% cita la cultura.

Consecuencias laborales

La encuesta detecta además una fuerte preocupación sobre el mercado de trabajo. El 81% de los residentes considera que el conflicto supondrá cambios laborales y económicos relevantes. El principal temor es que aumenten las dificultades para desarrollar actividades económicas, algo que menciona el 55% de los encuestados.

Además, el 31% teme pérdidas de puestos de trabajo y el 30% cree que empeorarán las condiciones laborales. Otro 25% teme el cierre o cese de actividades económicas. Frente a ello, un 12% considera que no habrá consecuencias relevantes.

Uno de cada tres ha cambiado ya sus decisiones de inversión

La incertidumbre económica también afecta directamente a las decisiones financieras de los residentes. El 34% asegura que la guerra ya ha influido en sus decisiones de inversión. El 22% afirma haber optado por posponer inversiones previstas, mientras que un 12% asegura haber renunciado directamente a ellas.

El informe añade además que este efecto es especialmente visible entre los ciudadanos con mayores ingresos. Entre quienes ganan más de 75.000 euros anuales, el porcentaje de personas que reconocen haber paralizado o reconsiderado inversiones supera claramente la media general.

La encuesta constituye la primera edición de este nuevo sistema permanente de análisis de opinión pública creado por el Govern para medir el estado de ánimo y las preocupaciones de los residentes de las Islas mediante estudios periódicos sobre cuestiones de actualidad. El proyecto pretende, según el propio documento, dimensionar la percepción de los residentes, hacer visible la opinión a los ciudadanos y servir como herramienta de gobernanza para orientar políticas públicas.

Según la ficha técnica, la encuesta se realizó mediante un cuestionario de 20 preguntas con un sistema CAWI (entrevistas online) y un muestreo no probabilístico por cuotas. Del total de 1.566 participantes, 550 corresponden a Palma, 500 a Part Forana, 266 a Menorca y 250 a Pitiusas. El margen de error estimado es de ±2,5%.